Miguel Sanó es acusado de agresión sexual

Palabras de Bitzy Betsy a travez de su cuenta de Twitter en español

Todos los días salen nuevas historias. Más mujeres denuncian sus agresiones sexuales y violaciones. ¿Cuando terminará? Para nosotras que hemos pasado por una situación similar, escuchar cada una de esas historias es otro recordatorio de lo que hemos pasado. Aquí está mi historia.

He sido una gran fanática del béisbol la mayor parte de mi vida, así que, naturalmente, me gusta fotografiar deportes y cubrir las firmas de autógrafos de los peloteros de Minnesota.

Él me notó bien en la cámara. No presté mucha atención a lo que estaban haciendo en el dugout, a menos que estuviera buscando una oportunidad. Me gustan los tiros sinceros. Disparo a los muchachos haciendo cosas divertidas, rituales previos al juego, etc. Este año fue diferente. Comenzó con el entrenador de primera base pegándome casi todos los juegos en los que estuve. Podría ignorar esto. El entrenador de primera base no me molestó hasta que intentó pedir mi número de teléfono. Un hombre casado, unos 20 años mayor que yo. No lo hice. Sin embargo, este es el día en que creo que el atleta se dio cuenta de mí y se acordó de mí.

Él se alineó para hacer una firma de autógrafos en la tienda en la que me ofrecí como voluntaria. Hizo un comentario mientras conseguimos nuestra foto junta de que me había visto durante los juegos. Durante la firma, él siguió tratando de coquetear conmigo (no correspondí). Después de que la firma terminara, decidió que quería ir a la tienda de Apple antes de abandonar el centro comercial. Mientras él, su agente y el hombre para el que trabajaba se alejaron, él agarró mi muñeca y me obligó a ir con ellos. (No quería causar una escena, así que solo fui). Pasamos aproximadamente media hora dentro de esa tienda antes de que se fuera él y su agent. Su auto fue arrastrado a la puerta de un pasillo trasero. Cuando salimos, el atleta decidió que necesitaba usar el baño. Le pregunté a mi jefe dónde estaba y señalé la puerta por la que caminamos. Aparentemente estaba demasiado cerca, y lo tomó como una señal de que quería que me agarrara e intentara llevarme de vuelta a través de esa puerta.

Retrocedí mientras sostenía mi muñeca. Dolía, lo mal que estaba agarrando mi muñeca, pero no lo soltó. Aunque no iba a renunciar a mi lucha. Luego se inclinó e intentó besarme, más de una vez. Cada vez que lo hacía, decía que no y seguí retrocediendo. Estaba en cuclillas con la muñeca palpitante. Grité, nadie vino a ayudarme. Finalmente se dio por vencido después de una sólida batalla de diez minutos para tirar de mí por esa puerta. Ni siquiera quiero pensar en lo que pudo haber hecho, si él me hubiera atravesado esa puerta. No, él no me violó, pero seguro que me asaltó. Cuando dije que no, debería haber sido el final. Debería haber respetado eso y haberse detenido. En cambio, me lastimó y siguió su camino.

Al día siguiente, mi cuerpo estaba dolorido por tener que luchar contra este atleta que pensaba que tenía derecho a aprovecharse de mí en contra de mi voluntad.

No son solo los resúmenes de mis compañeras que han pasado por situaciones propias las que me recuerdan lo que sucedió, son todos los juegos de béisbol, cada comentario sobre él lo que reafirma esto. Cada vez que tengo que escuchar lo bien que la gente piensa que es Miguel Sanó, me acuerdo de lo horrible que es en realidad y de cómo me lastimó.