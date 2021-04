$!Miguel Sanó fuera con rigidez en corva

El dominicano Miguel Sanó estuvo fuera del segundo juego de la doble tanda del martes. La decisión de no jugar vino después de que Sanó confesara que sentía rigidez en la corva derecha.

“Hablamos de un chico que no se queja, que juega a pesar de muchas cosas, más que nadie”, dijo el manager Rocco Baldelli. “Cuando me mencionó que no sabía si podía salir al terreno porque tenía problemas al moverse, me preocupé. Al punto de pensar que era algo grave”.

Sanó fue removido del Juego 1 de la doble cartelera luego de irse de 2-0 con un ponche.

“Está caminando por ahí. Parece estar bien”, dijo Baldelli. “No parece ser nada grave, pero es algo que definitivamente está sintiendo”.