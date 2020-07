$!Mike Trout se presenta a entrenar, pero no está seguro de que jugará la temporada 2020

Mike Trout, el tres veces Jugador Más Valioso de Los Angeles Angels y considerado como el mejor jugador de béisbol, llegó el primer día de su campamento de entrenamiento en el Angels Stadium el viernes, pero se muestra cauteloso sobre jugar esta temporada con su esposa esperando su primer bebé en agosto.

"Honestamente, todavía no me siento cómodo con la llegada del bebé", dijo Trout en una llamada de Zoom antes del entrenamiento de los Angelinos, reporta Bob Nightengale en el USA Today. "Hay muchas cosas en mi mente. Estoy tratando de ser el más seguro y cauteloso para pasar la temporada. Va a ser difícil".

Trout dice que ha tenido conversaciones diarias con su esposa, Jessica, sobre si jugará esta temporada, y aún tiene que decidir si estará con los Angelinos para su primer partido de la temporada el 24 de julio.

"Lo estamos jugando de oído", dijo Trout. “Creo que lo más importante es que este es nuestro primer hijo. Tengo que estar ahí. Si el resultado es positivo, no puedo ver al bebé durante 14 días. Estaríamos molestos. Tengo que mantener a Jess a salvo. Tengo que mantener al bebé a salvo. ... Intento hablar con mi esposa todas las noches sobre esto. Sé que me estoy arriesgando. Podría conocer a alguien y contraer este virus. Eso es lo último que quiero hacer".

Hubo nueve o 10 jugadores de los Angelinos, ninguno de ellos lesionado, que no estaban en su primer entrenamiento el viernes, reveló el manager Joe Maddon. Ni el entrenador ni el equipo tienen permitido confirmar pruebas COVID-19 positivas bajo el acuerdo conjunto con MLB y la asociación de jugadores.

"Me encanta el béisbol", dijo Trout. "Me encanta jugar este juego. Todos queremos jugar. Todo se reducirá a cuán seguros estaremos. Si hay un brote o algo sucede en las próximas semanas, tenemos que reconsiderarlo... Tengo que hacer lo correcto por mi familia. Muchos chicos tienen preguntas. Es una situación difícil y loca en este país y en el mundo. Nadie tiene las respuestas".

Maddon dice que ha tenido varias conversaciones con Trout, incluido el jueves por la noche, sobre las inquietudes que se producen durante una pandemia con un primer hijo debido.

"¿Cómo no pudiste?", dijo Maddon. “Ser padre por primera vez es muy significativo. Para hacerlo en estas circunstancias, hay muchas capas involucradas. Una gran preocupación por su bebé y su esposa, pero con la perspectiva de que necesita mantenerse bien porque necesita estar rodeado de personas. Hay mucho en que pensar. No puedes tomar nada de esto a la ligera.

"No sabes lo que significa sacrificio hasta que tienes tu propio hijo".

Maddon les dijo a sus jugadores y miembros del personal de los Angelinos, unos 120 en total, que es su responsabilidad mantenerse lo más seguros posible para protegerse no solo a ellos, sino también a sus compañeros de equipo.

"Toda organización realmente necesita reforzar su burbuja", dice Maddon, "y eso es lo que estamos tratando de hacer". Te pedimos que seas la mejor versión de ti mismo y que seas el mejor compañero de equipo que hayas tenido en tu vida. Necesitamos que sigas los protocolos y que seas el mejor compañero de equipo".

Y, si no desea seguir los protocolos de seguridad y salud, dijo Maddon, debe optar por no participar.

"Todo el mundo habla de alto riesgo y de ese tipo de personas que optan por no participar", dice Maddon. "Para mí, la persona que debería optar por no participar es la persona que no quiere seguir los protocolos de una T a cualquier edad, bajo cualquier riesgo . Eso no ha sido lo suficientemente promocionado. Si usted de corazón en corazón no cree que podría hacer todas estas cosas, de la forma en que necesitamos que haga todas estas cosas, usted es la persona que debería optar por no participar".

Entonces, por ahora, Trout continuará trabajando con los Angelinos, evaluará la situación todos los días y decidirá si permanecerá o se mantendrá alejado del equipo hasta que nazca el bebé.

"Obviamente, el deporte es realmente grande para el país en este momento", dice Trout, "pero estamos arriesgando a nuestras familias y arriesgando nuestras vidas para salir y jugar para todos. Mi mentalidad es jugar. Quiero jugar. Es solo una situación difícil... Están haciendo un gran trabajo en este momento con las pruebas, pero estas próximas dos semanas serán importantes para todos".

Es el momento, dice Maddon, de que cada jugador se mire a sí mismo y comprenda los sacrificios para llevar a cabo una temporada 2020 de manera segura. ¿Quién sabe si será posible? Nadie tiene las respuestas.

"No se puede tomar nada de esto a la ligera, la verdad de todos importa en este momento", dice Maddon. "Eso es lo único que he atraído a nuestros muchachos es entender cuál es tu verdad. ¿Qué crees? ... Les pido a nuestros muchachos que estén tan informados como puedan, y luego lleguen a nuestra propia verdad. Dime lo que piensas, no lo que escuchaste.

"Te van a incomodar. Te vas a sentir incómodo. Y al final del día, sepa lo que piensa, no confíe en que alguien le diga lo que piensa y lo acepte como suyo ".