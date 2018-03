Milton Pinedo vislumbra restricciones duras por dopaje de peloteros criollos

SANTO DOMINGO. Los fanáticos dominicanos que ven en los peloteros a “embajadores” no se levantaban bien del gancho al hígado recibido la semana pasada con Jorge Bonifacio al conocerse su fallo a una prueba de dopaje cuando vieron el nombre de Jorge Polanco como tendencia en las redes por la misma causa, apenas ocho días después.

La temporada no ha comenzado y ya son dos los criollos que pierden sus plazas en los laboratorios, una noticia que sorprende hasta una eminencia de la medicina deportiva internacional como el doctor Milton Pinedo, que entiende estos jugadores están “matando la gallina de los huevos de oro”.

“Es como una vergüenza ajena que uno siente, es que uno no entiende, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico es un riesgo que corren que es innecesario”, dijo Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina en el Deporte y encargado del programa antidopaje de la delegación criolla que irá en julio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia.

En 2017, la MLB estableció una marca de pruebas con 10,237 a jugadores en roster de 40, durante los 12 meses del año.

“Nadie entiende porque es un fenómeno socio deportivo, no es un problema de salud, es un problema sociológico, cultural de cómo un atleta arriesga su carrera por una sustancia que lo que le va a producir es un porcentaje mínimo, ya él llegó, ya se estableció en Grandes Ligas y cómo no lo pueden orientar, o sea, no entiendo, realmente”, dijo Pinedo, que ha sido ejecutivo de la Federación Mundial Antidopaje.

“Uno no le encuentra sentido porque ellos utilizan la sustancia en el periodo de descanso, que están aquí, no en Grandes Ligas, porque Major League tiene un programa intenso de muestra de controles antidopaje, está utilizando sangre y está utilizando orines, y está haciendo una inversión cuantiosa”, dijo el profesional de la medicina.

Además de Bonifacio y Polanco, los positivos de Starling Marte (2017), Adalberto Mondesí y Abraham Almonte (2016) y Ervin Santana (2015) se produjeron durante la temporada muerta, por lo que pudieron haberlo consumido mientras se encontraban en el país.

Pinedo, que ha escrito dos libros sobre la medicina en el deporte y trabaja un tercero, vislumbra cambios importantes en el futuro cercano, si bien en 2017 los positivos para jugadores en nóminas de 40 bajaron hasta siete, de 15 en 2016.

“Vienen restricciones bien duras de Major League, porque es que son cosas que no se explican. Nosotros tenemos un índice (que) no es comparado con nada, con ningún otro deporte, nosotros no tenemos ese problema a nivel olímpico ni en otro sector ¿por qué en béisbol si estamos llenos de talento? Es una proporción muy ínfima que lo utiliza, pero cada vez que lo utiliza el gran problema es que son los que tienen más éxitos y eso pone en duda el éxito de un deporte tan importante para nosotros”, dijo Pinedo.

Con Polanco son ya 35 suspensiones aplicadas a peloteros dominicanos en roster de 40 desde 2005, a 30 jugadores de los cuales a tres (Neifi Pérez, Guillermo Mota y Manny Ramírez) sancionaron dos veces y a uno (Jenrry Mejía) tres.