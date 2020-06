$!MLB afronta crisis interna por el COVID-19 con la sombra de NBA

Baja optimismo de Manfred

“No estoy seguro (de que haya temporada). Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”, dijo Manfred ayer a ESPN. “Es solo un desastre para nuestro juego, absolutamente no hay dudas al respecto. No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos una manera de superarlo y volver a poner el juego en el campo para beneficio de nuestros fanáticos”.