$!MLB cumplirá su calendario tras intento de aplazamiento

Como parte de la oferta, MLB incluyó una expansión del formato de los playoffs, de 10 a 14 equipos. También propuso mantener al bateador designado en la Liga Nacional por segunda temporada seguida, plan que la asociación de peloteros rechazó el 6 de enero.

Bruce Meyer, director de negociación colectiva del sindicato, llamó el lunes al vicecomisionado, Dan Halem, para informarle de que la propuesta había sido rechazada, según dijeron a The Associated Press dos personas informadas de las negociaciones. Las dos hablaron bajo condición de anonimato porque no se habían hecho públicos los detalles.