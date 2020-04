$!Moisés Alou: Muy bueno, pero pudo haber sido más

Mientras esperamos el regreso del béisbol, queremos recordar a jugadores que fueron parte de la historia de dicho deporte. Así inicia Will Leitch un reportaje sobre el dominicano Moisés Alou, en las páginas de MLB.com.

También tiene sentido para aquellos que lo vieron jugar. Alou era bueno, muy bueno, pero nunca parece haber alcanzado la etiqueta de superestrella . Siempre era el otro gran jugador de tu equipo, pero no la cara.

El dominicano se quedó corto de varios hitos que parecen necesarios para ser exaltado ( no llegó a los 350 cuadrangulares ). Y en mediciones como el JAWS (Anotación de Victorias por Encima del Reemplazo de Jaffe) de Jay Jaffe, Alou queda por debajo del necesario para los patrulleros izquierdos.

Pero las lesiones lo afectaron, 20 juegos por aquí, una temporada completa por allá, hasta sentir que su carrera no terminó siendo lo que pudo ser. Alou jugó 17 campañas en las Mayores, pero sólo disputó 140 juegos o más en cinco ocasiones.

Pero aquí está el problema: Sencillamente no podía mantenerse en el terreno. Fue bendecido con un tremendo talento, incluso para ser hijo de un jugador que también tuvo una tremenda carrera (Felipe Rojas Alou).

Alou jugó 14 partidos con los Expos en 1990 y estaba supuesto a ser titular en 1991, hasta que enfrentó su primer golpe de mala suerte. Una seria lesión en un hombro le costó toda la temporada. Pero en 1992 recibió buenas noticias, cuando los Expos contrataron a su padre como manager. No eran tan allegados como se pensaba en el momento. Moisés dijo luego: “Puede que haya pasado más tiempo con mi padre en la pretemporada de 1992 que en toda mi vida”. Pero con el pasar de los años, fueron cada vez más cercanos.

Luego sufrió una nueva lesión que le costaría toda la temporada de 1999. Alou estaba corriendo en una caminadora en la República Dominicana, cuando se cayó y se desgarró el ligamento anterior cruzado. Pero eso no lo frenó. Regresó en el 2000 y bateó .355 (en sólo 126 encuentros) y .331 en el 2002 (136).

Si Alou hubiese jugado una campaña completa antes de los 25 años y si no se hubiese perdido dos temporadas completas por lesión y hubiese jugado más de 150 encuentros en más de tres campañas en su carrera, no sería difícil verlo como un candidato sólido al Salón de la Fama. Sus promedios están a la altura de Cooperstown: .303/.369/.516 (mejor que Cal Ripken y el quisqueyano Adrián Beltré). Pero siguió enfrentando la mala suerte. Fue una superestrella que nunca pareció una.

De cualquier manera, es parte de la historia del béisbol. Estuvo en tres equipos que serán inmortales: Los Expos de la huelga de 1994, los Marlins campeones de la Serie Mundial de 1997 y, por supuesto, los Cachorros y la reacción que tuvo ante Steve Bartman tras la interferencia que vivirá a lo largo de la historia. También se le recuerda por no utilizar guantillas de bateo, una técnica poco convencional.

Fue parte de grandes momentos, pero no fue el centro de ellos. Eso es parte del motivo por el que no está en el Salón de la Fama, a pesar de su talento. Alou fue muy bueno, pero no estuvo siempre disponible, algo que siempre exigimos. Fue bueno, pero las lesiones le impidieron mucho, y a nosotros también.