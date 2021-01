$!Muere Don Sutton, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown

Ya sea compilando 324 victorias, sentado detrás de un micrófono o sirviendo con orgullo a su familia, Don Sutton atrajo un respeto generalizado por el deseo competitivo que lo llevó a una vida de gran éxito.

Sutton murió mientras dormía el martes, según su hijo, Daron. El lanzador del Salón de la Fama pasó la mayor parte de las últimas tres décadas como miembro del equipo de transmisión de los Bravos. Tenía 75 años.

Sutton perdió su riñón izquierdo después de que le diagnosticaran cáncer de riñón en 2002. Al año siguiente le extirparon parte de un pulmón. Pero además de seguir sometiéndose a tratamientos durante los últimos años de su carrera televisiva, mantuvo un calendario completo hasta el 2019, cuando se fracturó el fémur izquierdo al inicio de la temporada. Desafortunadamente, nunca pudo regresar a su función de transmisión y extender aún más una carrera en el béisbol que se remonta a cuando firmó con los Dodgers en 1964.

“Hoy perdimos a un gran pelotero, un gran locutor y, lo más importante, a una gran persona”, dijo el presidente de los Dodgers, Stan Kasten. “Don dejó una marca indeleble en la franquicia de los Dodgers durante sus 16 temporadas en Los Ángeles y muchos de sus récords continúan hasta el día de hoy. Tuve el privilegio de haber trabajado con Don tanto en Atlanta como en Washington, y siempre apreciaré el tiempo que pasamos juntos. En nombre de la organización de los Dodgers, enviamos nuestras condolencias a toda la familia Sutton, incluida la esposa de Don, Mary, su hijo Daron y sus hijas Staci y Jacquie“.

Sutton completó solo una temporada completa de Ligas Menores antes de comenzar su carrera de 23 temporadas en las Grandes Ligas en una rotación de Los Ángeles que incluía a los futuros miembros del Salón de la Fama Sandy Koufax y Don Drysdale. Sutton se convirtió en miembro del Salón de la Fama en 1998.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo, Don Sutton”, dijeron los Bravos en un comunicado. “Una generación de fanáticos de los Bravos llegó a conocer su voz, ya que Don pasó 28 temporadas transmitiendo juegos de los Bravos después de una carrera de 23 años en el Salón de la Fama de Grandes Ligas con los Dodgers, Astros, Cerveceros y Angelinos. Don era tan temido en el montículo ya que era amado en la cabina. Ganador de 300 juegos y cuatro veces All-Star, Don aportó un conocimiento incomparable del juego y su agudo ingenio a sus llamadas. Pero a pesar de todo el éxito, Don nunca perdió su carácter generoso o personalidad humilde. Es con gran pesar que enviamos nuestras condolencias y condolencias a toda la familia de Don, incluida su esposa Mary, su hijo Daron y sus hijas Staci y Jacquie“.

Más de 30 años después de su retiro, todavía posee los récords de la franquicia de los Dodgers en victorias (233) y ponches (2.696). Hablando de su notable durabilidad y consistencia, es tercero en la tabla de clasificación de todos los tiempos en juegos iniciados (756), solo detrás de Cy Young y Nolan Ryan, y séptimo en entradas lanzadas (5,282 1/3). Es uno de los 18 miembros del club de los 3,000 ponches, terminando con 3,574 ponches, bueno para el séptimo de todos los tiempos. También jugó para los Angelinos, Cerveceros, Astros y Atléticos antes de servir como locutor tanto para los Bravos como para los Nacionales.

“Con disculpas a Lou Gehrig, soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra”, dijo Sutton para concluir su discurso de inducción al Salón de la Fama. “Tengo todo en la vida que siempre he querido”.

Sutton ciertamente avanzó mucho más allá del entorno humilde que conoció cuando nació en Clio, Alabama, en 1945. Sus padres, ambos aparceros adolescentes en el momento de su nacimiento, le enseñaron el valor de una sólida ética de trabajo.

Cuando Sutton se unió a la organización de los Dodgers en 1964, conoció al entrenador de pitcheo Red Adams, un hombre al que luego describió como el más influyente en su carrera. Los dos trabajarían juntos hasta que Sutton dejó a los Dodgers para unirse a los Astros después de la temporada de 1980.

“La brillantez de Don Sutton en el campo y su compromiso duradero con el juego que tanto amaba, se trasladó a su tiempo como miembro del Salón de la Fama”, dijo Jane Forbes Clark, presidenta del Museo y Salón de la Fama del Béisbol Nacional. . “Sé cuánto atesoraba sus momentos en Cooperstown, así como nosotros atesoramos nuestros momentos especiales con él. Compartimos nuestro más sentido pésame con su esposa, Mary, y su familia”.

Demostrando ser un caballo de batalla confiable como su ídolo de la infancia Robin Roberts, Sutton registró al menos 200 entradas durante cada una de sus primeras 15 temporadas en las Grandes Ligas. Cuatro veces All-Star, terminó entre los cinco primeros en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional durante cinco temporadas consecutivas (1972-76). Lideró la Liga Nacional en WHIP en ‘72 (0.913) y ‘75 (1.038), y marcó el ritmo de las Grandes Ligas en ERA (2.20) y WHIP (0.989) en ‘80.

El éxito de Sutton en Los Ángeles le abrió las puertas en el mundo de la televisión. Hizo un cameo en “Fantasy Island” y fue un panelista frecuente en “Match Game”.

Además de tener una personalidad extrovertida y enérgica, Sutton tenía un buen sentido del humor. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de que usó sustancias extrañas para curar la pelota de béisbol, según los informes, dijo: “No es cierto en absoluto. La vaselina se fabrica aquí en los Estados Unidos”.

Cuando Sutton se unió a los Astros en 1981, era un lanzador de 35 años que había registrado 230 de las 324 victorias de su carrera. Fue traspasado a Milwaukee el 30 de agosto de 1982 e hizo un par de aperturas en la Serie Mundial para los Cerveceros poco más de un mes después.

Sutton fue traspasado a los Atléticos después de la temporada de 1984 y luego fue traspasado a los Angelinos con menos de un mes restante en la campaña del 85. Logró 295 victorias cuando este intercambio de final de temporada lo acercó a su familia y amigos en el sur de California.

Después de ganar sólo dos de nueve largadas hasta finales de mayo de 1986, Sutton se encaminó a la pista y reclamó la victoria número 300 de su carrera de manera impresionante. Alcanzó este elevado hito con un juego completo de tres hits contra los Rangers el 18 de junio de 1986. Se retiraría después de que se le concediera la oportunidad de reunirse con los Dodgers dos años después.

“Estoy 100% convencido de que si hubiera pasado la mayor parte de mi carrera en cualquier lugar que no fuera con los Dodgers, no tendría el récord, no tendría el Salón de la Fama, no tendría la vida que disfruté”, dijo Sutton al Los Angeles Times en 2017. “Toda esa gente de los Dodgers me dio todo eso. Es mi alma mater, y todo lo bueno que tenía en el béisbol vino de ellos”.

Sutton terminó sus días como jugador a la edad de 43 años y entró al mundo de las transmisiones al año siguiente, pasando tiempo en transmisiones de los Bravos y los Dodgers. Se convirtió en miembro de tiempo completo del equipo de transmisión de Atlanta al año siguiente y permanecería en ese rol hasta unirse al equipo de transmisión de los Nats para las temporadas 2007 y 2008.

Después de regresar al stand de los Bravos en 2009, Sutton continuó con la tradición de sus mentores: la entrada de Skip Caray, Pete Van Wieren y Ernie Johnson Sr.Sutton al Salón de la Fama del equipo en el 2015 fue un testimonio del éxito que había tenido. con su segunda carrera en el béisbol.