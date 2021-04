$!Musgrove logra primer juego sin hit de Padres en la historia

Joe Musgrove, seguidor de los Padres desde hace años, sabía que nadie había conseguido jamás un juego sin hit con el equipo.

Y vestido ahora con el uniforme del club de la ciudad donde nació, el lanzador se encargó de corregir esa anomalía histórica.

El derecho de 28 años logró el primer juego sin hit en la historia de San Diego, que se impuso el viernes 3-0 sobre los Rangers de Texas.

Los Padres eran la única franquicia que seguía activa en las Grandes Ligas sin haber logrado jamás un juego sin hit. Musgrove, nacido en la cercana localidad de El Cajón, coqueteó incluso con el juego perfecto, al permitir únicamente que un rival se embasara.

La hazaña llegó en el encuentro número 8.206 de San Diego en la campaña regular.

"Es asombroso que haya sido con el uniforme de los Padres", comentó Musgrove. "Haber logrado el primero en la historia de la franquicia es algo increíble".

Fue apenas la segunda apertura de Musgrove (2-0) con San Diego, una franquicia que disputó su primer juego en 1969. El derecho repartió 10 ponches y enfrentó a 28 bateadores, uno más del mínimo posible.

De sus 112 lanzamientos, 77 fueron strikes.

"Yo no iba a salir del juego. Sabía que, una vez que permitiera el hit, ése sería el final de mi noche, y me sentía bien con eso", relató Musgrove. "Estuve muy concentrado. No tenía intención de salir del juego".

Jayce Tingler, manager de los Padres, permitió que Musgrove lanzara el juego completo en vista de la eficacia que mostró. Desde luego, estaba al tanto también del significado que tendría el que un pitcher de casa conjurara la sequía de juegos sin hit por parte de los Padres, que disputan su 53ra campaña en las mayores.

"Pensé en cierto modo que había una manera de que esto fuera más dulce y especial para él, por haber crecido en San Diego y estar en este equipo. Fue como un libreto perfecto", valoró Tingler.

El único corredor de Texas que se embasó fue Joey Gallo, golpeado por un pitcheo con dos outs en el cuarto inning. José Treviño bateó una línea potente al jardín derecho para el último out del octavo episodio, y David Dahl fue el primer bateador de los Rangers retirado en la novena, con batazo que llegó directamente al intermedista Jake Cronenworth.

"Hubo como tres escenarios diferentes en los que yo pensé que perdía esto", reconoció Musgrove, quien está en su sexta temporada en las Grandes Ligas.

Había lanzado antes por Houston (2016-17) y Pittsburgh (2018-20), y jamás había logrado siquiera un juego completo en sus 84 aperturas anteriores.

Fue el primer juego sin hit registrado en esta campaña de las mayores, y apenas el segundo juego completo.

El anterior juego sin hit se había registrado el 13 de septiembre de 2020. Alec Mills, de los Cachorros de Chicago, lo consiguió ante los Cerveceros de Milwaukee.

Víctor Caratini había sido compañero de batería de Mills en aquel encuentro. El puertorriqueño estuvo de nuevo detrás del plato el viernes, atrapando los lanzamientos de Musgrove.

Es el primer catcher titular en la historia de las mayores que trabaja en juegos sin hit consecutivos con diferentes equipos, de acuerdo con el Elias Sports Bureau. Hay otros 10 casos de receptores titulares que han colaborado con juegos sin hit en fila dentro de las mayores, pero todos con el mismo club.

San Diego adquirió a Musgrove como parte de un canje que involucró a tres equipos y a siete jugadores el 19 de enero. El derecho lanzó on Pittsburgh la temporada anterior.

Por los Padres, el dominicano Manny Machado de 4-1 con una empujada. El puertorriqueño Caratini de 3-1.

Por los Rangers, los dominicanos Anderson Tejeda de 3-0, Ronald Guzmán de 3-0, Willy Taveras de 3-0.