Nace Pro Béisbol, la alianza estratégica para llevar a RD a Juegos Olímpicos

“Los astros están alineados aquí, por primera vez, creo yo”, dijo Vicini en el salón Kennedy del hotel Intercontinental. “A nivel internacional olímpico, la República Dominicana no ha progresado como deberíamos ser. Nosotros somos la potencia del béisbol y cuando va y le preguntan que por qué la República Dominicana a nivel internacional no progresa yo no sé qué decir”.

Papel de cada uno

En el esquema, la función de Deportes es suministrar los recursos para los compromisos internacionales (lo que Danilo Díaz garantizó), la Lidom y los equipos a facilitar los jugadores (Vitelio Mejía dio su palabra), mientras que al COD y a la Fedobe corresponderá la inscripción y participación en los eventos internacionales.

Moisés Alou funge como gerente general de los equipos, con José Gómez como asistente.

El salto logrado desde que el grupo comenzó a trabajar en julio pasado permitió al país entrar en una posición que lo llevaría directo al primer clasificatorio, si para octubre próximo permanece entre los primeros 12 del planeta.

Esa docena de equipos tomará parte en noviembre de 2019 del Premier 12 en Asia, un torneo que dará un boleto al equipo de América que termine con la mejor posición. En caso de no clasificarse allí habrá otras dos oportunidades.

“Esto es el resultado del trabajo en conjunto que vive el movimiento deportivo en sentido general con procesos de alianzas y esfuerzo en conjunto para hacer cosas. Se ha creado el clima correcto para que cosas como estas se puedan dar”, dijo Díaz. “Siempre vamos al Clásico Mundial. Pero eso no es suficiente si no participamos en las categorías menores y demás. Si no podemos clasificar para el Mundial de béisbol sería una vergüenza para la República Dominicana o peor que no estemos en Tokio 2020”.