$!Nanita Menores gana torneo de béisbol sub-12

El equipo los Menores de Nanita blanqueó 1-0 a los Bravos de Manuel, para coronarse campeón del Torneo Invitacional de Béisbol “Ricardo Nanita” U-12.

Los ahora monarcas se apoyaron en el potente brazo del abridor Kevin Defrank, quien se cubrió de gloria lanzando un no-hitter en el partido de la final disputado en el complejo Nanita Sports Academy, ubicado en Yacó, del sector La Cuaba.

Defrank, premiado como Jugador Más Valioso de la final y quien se fue invicto con 6-0, se enfrascó en un duelo de lanzadores con Anthony Abreu en las primeras tres entradas del encuentro.

El abridor de Los Menores de Nanita otorgó tres transferencias y ponchó a ocho bateadores. De su lado, Abreu fue derrotado, a pesar de sólo tolerar una carrera, 4 hits, un boleto y seis ponchados.

Nanita Menores decidió el juego en la tercera entrada cuando ligaron la única anotación del encuentro.

La vuelta del triunfo fue impulsada por Dianelfi Núñez con un elevado de sacrificio con el primer bate Starling de los Santos esperando remolque en la antesala. El inning lo abrió Joshua Bussi con batazo fuerte a segunda que cometió error en tiro, luego le siguió De los Santos con force out en segunda a Bussi, seguido por hit de Ricardo Nanita Jr al right field avanzando De los Santos a tercera. Con corredor en primera y tercera y un out , Ángel Núñez recibió base por bolas intencional para llenar las bases y lanzarle al cuarto bate Dianelfi Núñez quien trajo la única carrera del juego con fly de sacrificio al center field anotando Starlin de los Santos.

Los campeones coleccionaron cinco imparables en el encuentro, uno de ellos doblete conectado por el propio lanzador derecho Defrank. Joshua Bussi García, Juan Jiménez, Ángel Núñez y Ricardo Nanita Jr. Se repartieron los restantes cuatro sencillos.

Los finalistas se disputaron la copa luego de ganar sus respectivas semifinales en los partidos escenificados el pasado domingo en el mismo escenario de la final.

La escuadra campeona fue integrada por: Rosyansel Ureña, Aitol López, José Taveras, Starlin de los Santos, Lisandro Maleno, Carlos Pierre, Kevin Defrank, Dianelfi Núñez, Sayon Montilla, Ricardo Nanita Jr., Ángel Núñez, Joshua Bussi García, Juan Jiménez, Jorge Beltre, Hendel Then, Luis Carlos Mena y José Leger J., dirigidos por los entrenadores Starlin Montilla y Melvin de los Santos.

Los Menores de Nanita vencieron a Big Talents Academy por nocaut, 16-6, en la semifinal A. Mientras que los Bravos de Manuel doblegaron a liga Deportiva Medina del sector Vista Hermosa, en Santo Domingo Este también por la vía rápida, 14-2.

Además de los cuatro combinados que avanzaron a las semifinales, en el torneo compitieron los Piratas de Los Mina e IntegraL Program Baseball.

Cada equipo jugó diez encuentros de la serie regular y el campeonato tuvo una duración de mes y medio.

Ricardo Nanita elogió el nivel competitivo y la entrega de los equipos, al tiempo que agradeció la cooperación de los presidentes de las ligas que participaron en la justa.