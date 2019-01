$!Neil Armstrong no había pisado la luna, ni el PLD se había fundado, cuando las Estrellas ganaron corona

El 14 de febrero de 1968, hace 50 años y 11 meses, las Estrellas Orientales conquistaron su segunda corona y primera en la Época de las Luces.

Cuando ese hecho sucedió, el doctor Joaquín Balaguer tenía dos años en el poder de su primer período. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no había sido fundado. La Universidad Central del Este (UCE) no se había inaugurado. Neil Armstrong no había pisado la luna. El Conde no era peatonal, la bolera estaba en el Edificio Baquero y El BB y VV (Bebe y Vete) era el restaurante de la familia de la Serie 23.

Las Estrellas se apoyaron en el bate de los nativos Ricardo Carty y José Vidal Nicolás como sus dos principales jugadores de ofensiva. El norteamericano Larry Dierker como su as entre los lanzadores.

El cubano Tony Pacheco fue su mánager. Su rival en la Serie Final fue el equipo Leones del Escogido.