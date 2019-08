$!Nelson Cruz, 4to. bateador que más aporta en la MLB

Nelson Cruz no tiene tres sortijas de Serie Mundial en sus dedos como David Ortiz y es poco probable que termine su carrera con los jonrones del Big Papi. Pero el montecristeño no para de poner sobre la mesa la comparación con el tramo final del ex toletero de los Red Sox.

Cruz acaba de alcanzar los 30 cuadrangulares por séptima vez en su carrera, seis de ellas en fila, es apenas uno de 11 peloteros que despacharon más de 300 después de los 30 años y el único que ha pegado dos veces tres en un partido con 39 años o más.

El bateador designado de los Mellizos vive un momento con el madero que le puede garantizar trabajo a los 40 años, a pesar de sus limitaciones defensivas.

De las estadísticas tradicionales impresiona su alto promedio de bateo (.292), carreras remolcadas (72), dobles (19), porcentaje de embasarse (.385) y astronómicos slugging (.646) y OPS (1.031).

Los números de última generación lo colocan por las nubes. Cruz tiene el cuarto mejor wRC+ de las Grandes Ligas, esa estadística que cuantifica el valor ofensivo total de un jugador, medido en carreras creadas.

Su wRC+ roza los 163, es decir, que ha creado un 63% más de carreras que el promedio de los bateadores de la liga hubiesen creado en las mismas apariciones en el plato, solo detrás de Mike Trout (183), Cody Bellinger (178) y Christian Yelich (175).