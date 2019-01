$!Nelson Cruz confía en llevar su trueno a los Mellizos de Minnesota

Cuando visitó Target Field la temporada pasada como integrante de los Marineros, el dominicano Nelson Cruz vio todo el talento joven de Minnesota y empezó a pensar que los Mellizos podían ser un buen equipo para él una vez se declarara agente libre. Menos de un año después, Cruz firmó un contrato por una campaña con una opción para el 2020 con la organización.

“Supongo que puedo predecir el futuro; ahora soy un orgulloso miembro de los Mellizos de Minnesota”, dijo Cruz. “Estoy muy emocionado. No veo la hora de llegar a los entrenamientos y ser parte del equipo”.

A los Mellizos les llamó la atención Cruz no sólo por el poder que ha mostrado el veterano la última media década, sino también por sus destrezas como líder, algo que ha venido desarrollando a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas. El gerente general de los Mellizos, Thad Levine, conoció a Cruz durante sus tiempos en los Rangers, donde Cruz pasó ocho temporadas y Levine fue gerente general asistente general durante 11.

“Eso es lo que más nos emociona de firmar a Nelson Cruz”, aseguró Levine. “Acaba de hablar de cómo aprendió mucho de Michael Young. Bueno, ahora tiene la oportunidad de tener ese mismo impacto que tuvo Michael Young en los Rangers aquí en Minnesota. Tendrá la oportunidad de dejar su huella en un lineup similar y que también es bastante compacto”.

Esa influencia fue subrayada por Jonathan Schoop, quien jugó un papel bien importante para llevar a Cruz a Minnesota. De acuerdo con Levine, Schoop ha hecho referencia muchas veces al impacto que tuvo Cruz en él y en Manny Machado en Baltimore. Durante todo el proceso de reclutamiento, Schoop estuvo en contacto con Cruz vía mensajes de texto.

Cruz dijo que Schoop fue como “un segundo agente” tratando de llevarlo a Minnesota.

Cruz, de 38 años, podría dejar una huella similar en su compatriota Miguel Ángel Sanó, quien viene trabajando en mejorar su preparación física en la República Dominicana y Fort Myers, Florida. Sanó también estuvo en contacto varias veces con Cruz durante las últimas semanas.

“Yo soy alguien que siempre está listo y dispuesto a ayudar, y Sanó me dijo eso, que él quería aprender a ser parte de un buen equipo”, reveló Cruz.

Cruz cree en Sanó y en el talento joven de los Mellizos, y siente que Minnesota está preparado para ganar de una vez, una situación que le recordó a sus días en los Rangers.

“Estuvimos de acuerdo en que es la misma situación”, indicó Cruz. “Teníamos un montón de talento y sólo nos hacía falta algo para hacer click. Estamos bien ahora mismo con todos estos muchachos. Es cuestión de mantenerse sanos y si es así, vamos a hacer muchas cosas buenas como equipo”.

Los Mellizos han tenido un bateador designado por comité las últimas temporadas, pero no podían dejar pasar la oportunidad de sumar un bate como el de Cruz. Minnesota no contó con mucho poder por parte de sus inicialistas ni designados en el 2018 y ahora cuenta no sólo con Cruz, sino también con C.J. Cron para compensar.

“Pocas veces puedes conseguir un bate así, un jugador como Nelson, para tu equipo”, dijo el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli. “Sea como sea, vas a tener que trabajar con el talento de tus peloteros. Pero cuando puedes escribir su nombre de forma regular en el medio del lineup, obviamente es algo que tienes que aprovechar de una vez para conseguir a un jugador así”.

Cruz, quien ha bateado al menos 37 jonrones en cada una de las últimas cinco temporadas, tiene una línea de .281/.356/.541 durante ese lapso y le gusta batear en Target Field, donde acumula .325/.355/.667 con 10 jonrones y 25 empujadas en 30 juegos de por vida.

“Me encantar batear ahí. No sé por qué. Por alguna razón me siento cómodo bateando en ese estadio. Esperemos que sea así cuando juegue allí todos los días”.

Esa historia en el Target Field también incluye un jonrón de 493 pies en el 2016 ante Tyler Duffey, quien sigue siendo miembro de los Mellizos y recientemente bromeó en Twitter que está feliz porque no tendrá que enfrentar a Cruz en el 2019, según informó MLB.COM.

“No he hablado con él”, dijo Cruz. “Estoy esperando los entrenamientos para decirle que lo siento mucho”.