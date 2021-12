$!Nelson Cruz se ilusiona con llegar a 500 H4

Nelson Cruz tiene sobradas razones para el entusiasmo, por el amor al juego, por lo que puede conseguir y cómo puede impactar.

Su ánimo de seguir activo se dispara con el hecho de que antes del cierre laboral recuerda que cuatro equipos de la Liga Nacional y uno de la Americana se interesaron en sus servicios.

Cruz dijo a un grupo de comunicadores que a pesar de que en julio cumplirá 42 años no se ha puesto fecha de caducidad y expresó que alcanzar los 500 jonrones es una meta que se ha fijado.

“Yo quisiera 10 años más, pero la realidad es otra, me voy año a año”, bromeó en torno al pacto que busca en la agencia libre.

“En este momento no estoy pensando en el retiro”, dijo Cruz.

“El béisbol lo amamos y llevamos en la sangre... y te pagan por hacer lo que te gusta, a través del béisbol también puedo abrir muchas puertas y llevar ayuda a mi comunidad y a mi República Dominicana, en Estados Unidos, sé que es poco más difícil llevar ese tipo de ayuda cuando uno se retira, ya no es lo mismo”.

El bateador designado que en 2021 jugó entre Minnesota y Tampa Bay ya acumula 449 jonrones, empatado con el inmortal Vladimir Guerrero padre.

“Son un sinnúmero de puntos y aspectos que me empujan a seguir jugando, no solo por el juego, hay metas personales que quiero, ganar una Serie Mundial es una de ellas, 500 jonrones es de los puntos que se pueden mencionar que me motiva seguir jugando”.

Cruz se mostró optimista en que las conversaciones para alcanzar un nuevo pacto laboral progresen.

“Tenía cuatro ofertas de equipos de la Liga Nacional antes del paro laboral y todo se estaba moviendo muy rápido, pero vamos a esperar que las cosas se resuelvan para ver lo que sucede”, indicó.

Cruz ha disparado 372 de sus cuadrangulares entre los 30 y 40 años.