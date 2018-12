$!Nelson Cruz sería la adición ideal para el lineup de Houston

El agente libre Nelson Cruz, a pesar de contar con todo ese poder, podría no ser candidato a firmar con un variado número de equipos como sí lo son sus colegas más jóvenes, tales como Bryce Harper o Manny Machado, o más versátiles, como el venezolano Marwin González. Pero con el equipo correcto, el bate del dominicano podría marcar toda una diferencia.

Ese equipo está ahí esperando por él. Pero, ¿cuál es?

Tres clubes principales han estado ligados a Cruz este invierno -- los Rays, Mellizos y Astros. En todos encajaría el veterano de manera natural. Pero uno se destaca por encima de los otros: Houston.

Según Ken Rosenthal de MLB Network, los Astros estarían negociando con Cruz en su intento por añadir un bate de impacto. Los Rays y Mellizos también tienen en la mira al quisqueyano. Por lo tanto, los Astros tendrán competencia por los servicios de Cruz. Los Siderales deberían agotar todos sus esfuerzos para tratar de adquirir al veterano cañonero.

Cruz y los Astros son la pareja perfecta. Aquí te demostramos por qué: Los Astros tienen la oportunidad más clara de ganar.

Cruz valió cada centavo de su sueldo durante sus últimas cuatro campañas con los Marineros, y sus 163 bambinazos desde que se unió a Seattle en el 2015 representan la mayor cantidad en las Mayores. Cruz disparó por lo menos 37 jonrones en cada una de sus temporadas con los Marineros.

Cruz fue un modelo de poder y consistencia. Pero el cañonero de 38 años de edad no pudo ver acción en la postemporada durante su estadía en Seattle. A pesar de quedar muy cerca con los Rangers a principios de su carrera, Cruz nunca ha ganado una Serie Mundial. Los Astros le darían una gran oportunidad de lograr esa meta.

Los Siderales vienen de tener campañas seguidas con por lo menos 100 victorias y ganaron la Serie Mundial en el 2017. Además, su núcleo de superestrellas permanece intacto. Si Cruz firmase con Tampa Bay, sería el bateador estelar de su alineación. Pero si firmara con los Astros, sería un bateador de élite entre otros bateadores de élite. Los Rays, aunque sorprendieron al ganar 90 partidos en 2018, no cuentan con ese roster lleno de estrellas. Los Mellizos, por su parte, son la escuadra con menos posibilidades de llegar a la Serie Mundial entre los tres equipos, según informó MLB.COM.

Cruz es el complemento ideal para el linuep de los Astros

Los Astros necesitan a un cañonero nato y a un bateador designado productivo para redondear su talentosa alineación. O, en otras palabras, la ofensiva de los Astros necesita a un bateador como el de Cruz

Tanto en el 2017 como el 2018, el puesto de bateador designado no representó un punto fuerte para Houston. El boricua Carlos Beltrán fue el bateador designado principal del equipo en el 2017 y registro un wRC+ (Carreras Creadas Ponderadas plus) de 77 en dicho puesto -100 es la producción promedio de MLB. El año pasado, Evan Gattis tuvo la mayor cantidad de turnos como BD, y su wRC+ fue de 99. Para el 2019, la mejor opción para BD dentro de la casa es Tyler White, quien se lució en algunos partidos en ese rol en agosto y septiembre. Pero White no es Cruz.