$!Nelson Cruz vuelve a los Mellizos y niega contemplar el retiro

Tras quedarse en los Mellizos de Minnesota para lo que será su 17ma temporada en las Grandes Ligas, Nelson Cruz no dio muestra alguna de contemplar un próximo adiós.

Su bate tampoco parece listo para el retiro.

“Para que podamos llegar adonde queremos, tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Tengo que estar en el nivel más alto de mi juego, así que el retiro no me pasa por la cabeza”, dijo el dominicano de 40 años. “Mi cuerpo se siente maravilloso, mi mente también. Así que no hay razón. Amo todavía este deporte. No sé qué más podría hacer. Tengo algunos planes para cuando me retire, pero no estoy listo todavía”.