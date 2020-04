$!Nelson Cruz y otros 50 peloteros se unen en la lucha contra el COVID-19

Nelson Cruz se prepara en su natal San José de las Matas (Montecristi) para su próxima temporada. El jugador de los Mellizos de Minnesota, además de dedicarle alrededor de dos horas a su preparación física, también tiene en agenda el servicio social que puede brindar a su comunidad y al país, en especial en aquellas zonas vulnerables por la pandemia del coronavirus. Eso incluye, además de alimentos, adquirir materiales contra el coronavirus.

En ese último caso dijo que ya “el dinero está reunido” para traer unos kits contra el virus y solo falta “la logística” de cómo traerlos al país.

No está solo en esa misión. “Estamos pasando situaciones a las que no estamos acostumbrados”, dijo Cruz. “No es común quedarte en casa, pero nos estamos olvidando de aquellas personas que en realidad necesitan no solamente quedarse en casa, sino la alimentación”.

Y es precisamente en este punto en que él entra en juego si se toma en cuenta que “ya estamos hablando de sobrevivencia -de gente-que no tiene mucha forma para alimentarse”.

Cruz es parte de un equipo de peloteros dominicanos que ha dado un paso al frente para colaborar con sus comunidades y el país. “Nosotros como jugadores tenemos un grupo grande como de 50 ó 60 jugadores que nos hemos unido para recaudar fondos y que esas ayudas lleguen a esas personas”. En esa lista menciona a Pedro Martínez, Edwin Encarnación, Robinson Canó, David Ortiz, en fin “cualquier pelotero que tú te imagines activo o inactivo estamos en ese grupo para hacer colaboraciones, no solo de forma individual”, indica.

En el caso de Cruz ha colaborado en su comunidad y no necesariamente con alimentos, pues San José de las Matas es reconocida como una zona productora de arroz, sino también con otras necesidades. En este caso ayudar con aquellos que deben pagar la energía eléctrica, un medicamento u otra necesidad.

Él y otros han avanzado con las ayudas más allá como San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Santiago, que son de las regiones “donde hay más casos con el virus”.

¿Mostrar fotos de esas ayudas? No, eso es algo que Cruz no ve con buenos ojos. “Estás dando alimento, yo te estoy dando comida para tirarte una foto, yo no lo veo de esa forma, por eso nunca tomo foto ni nada de lo que doy”, dijo Cruz.

El bateador de 41 jonrones la pasada campaña es un vaquero-productor de leche y se supo, que un día, como el Viernes Santo, toda la leche que ofrecieron sus vacas fue repartida a la comunidad.