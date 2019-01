$!Nolan Arenado en la mira de los Yanquis de Nueva York

Si el interés de los Yanquis de Nueva York en Manny Machado se ha apagado, podría ser porque tienen la mira puesta en otro antesalista superestrella. Una fuente de Grandes Ligas le dijo a Andy Martino de SNY que Nolan Arenado podría estar entre los intereses de Nueva York, ya sea mediante un canje este invierno o como agente libre después de la campaña del 2019.

Al citar a “personas que declararon sobre las pretensiones de los Yanquis ”, Martino informó que el gerente general Brian Cashman ha hablado internamente acerca de tratar de adquirir a Arenado vía canje. Otra fuente dijo que es probable que los Yankees y los Rockies ya hayan platicado al respecto.

Sin embargo, a Patrick Saunders del Denver Post se le reportó que el informe “no tiene sustancia” y que ambas partes no han dialogado acerca de un potencial traspaso de Arenado.

El GG de los Rockies, Jeff Bridich, ha expresado su interés en firmar a Arenado a una extensión a largo plazo, pero las partes no han podido ponerse de acuerdo en un salario para el 2019, según informó MLB.COM.

“Va a ser bien difícil para Colorado mantenerlo en sus filas”, le dijo a Martino una persona con conocimiento de la situación de los Rockies. Los Yankees podrían persuadir a los Rockies ofreciéndoles un paquete con el antesalista dominicano Miguel Andújar como la pieza principal, aunque cualquier cambio implicaría que Nueva York firme a Arenado a un nuevo contrato. Jon Heyman de MLB Network no cree que los Bombarderos estén interesados en enviar a Andújar a Colorado como parte de un canje con Arenado, y que no existe ningún tipo de pláticas entre ambos clubes en este momento. Eso no descarta, por supuesto, que Nueva York pretenda adquirir a la superestrella en la agencia libre.