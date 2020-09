$!Nueve factores que decidirían los Comodines en las Grandes Ligas

Veamos nueve factores que decidirán las carreras por los Comodines, según el analisis de Richard Justice en las páginas de MLB.com

1. ¿Tendrán los Astros de vuelta a Justin Verlander y a Lance McCullers Jr.?

Ésta podría ser la diferencia entre que los Astros puedan jugar en octubre o quedarse fuera de la postemporada. Verlander hizo una apertura antes de ser apartado por una lesión en el codo de lanzar. Con tan pocos detalles, no hay razones para pensar que pueda estar de vuelta.

Con McCullers no se sabe mucho tampoco. Dice que el problema en el codo es en un área diferente con respecto a los años anteriores, cuando se sometió a una cirugía Tommy John. Sin Verlander y McCullers, los Astros no están contando con los innings suficientes de su rotación.

2. ¿Podrá Aaron Boone hacer algo para encender a los Yankees?

No es justo poner todo el peso sobre los hombros del manager. No es la razón por la que Aaron Judge y Giancarlo Stanton están en la lista de lesionados y tampoco es su culpa que el dominicano Luis Severino no haya hecho un solo pitcheo este año, y menos que la efectividad del bullpen esté peor de seis en las últimas tres semanas, ni que el quisqueyano Gary Sánchez, Brett Gardner y Aaron Hicks no estén bateando. La victoria del miércoles de los Bombardeos del Bronx les dio un respiro, de cara a su serie crucial desde el jueves contra los Orioles.

3. ¿Quién podrá frenar a los Azulejos?

Los Azulejos han ganado 17 de 25 juegos desde el 17 de agosto. En ese tiempo, sólo los Medias Blancas y Rays han estado mejor en la Americana. Hyun Jin Ryu ha sido el as que visualizaron en Toronto y Taijuan Walker se ha lucido desde que fue adquirido en la fecha límite de cambios.

Algunos de los muchachos están presentando dificultades (o están lesionados, como Bo Bichette), pero el cubano Lourdes Gurriel Jr. está cargando con parte del peso. Toronto tiene siete juegos más ante los Yankees y una serie de cuatro contra Filadelfia, contra quienes podrían mejorar su posición.