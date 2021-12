Núñez: “No hay que llegar a MLB para tener una carrera interesante”

Gustavo Núñez no es uno de los 848 dominicanos que han alcanzado las Grandes Ligas, tampoco es un hombre récord de la Lidom como Juan Francisco o Jairo Asencio, pero es una muestra más de que no hace falta las anteriores referencias para agotar una carrera interesante.

La vitrina de su hogar en San Pedro de Macorís es adornada con el anillo de campeón 2019 de las Estrellas y la medalla de bronce alcanzada por la novena dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, dos artículos que resumen las emociones que ha vivido.

En unas Estrellas punteras que tienen en su infield un diamante como Jeremy Peña y a veteranos como Junior Lake y Sócrates Brito, Núñez no pasa desapercibido. Lidera el bateo del equipo (.299), es tercero en porcentaje de embasarse (.338) y ha jugado una defensa y corrido de bases (5 robos) clave en un equipo donde la ofensiva no ha sido su carta.

“Lo importante en esta liga es ganar juego”, opina sobre el gran brinco que han tomado los verdes y que los tiene a un paso de la clasificación, a pesar de que su ofensiva no ha sido la mejor.

Firmado por un simbólico bono de US$5,000 en 2007 por los Tigres de Detroit, Núñez tocó las puertas del Big Show en 2012 cuando los Piratas lo tomaron en el draft de Regla 5 del año anterior, pero una lesión en su tobillo derecho le puso una zancadilla de la que no se pudo parar y el tren no ha vuelto a pasar.

“Para uno tener una carrera hermosa no tiene que jugar en Grandes Ligas, es lo que uno quiere, pero gracias a Dios, Dios me ha dado frutos con muchas cosas bonitas, lo aceptó como él me lo ha mandado”, dijo Núñez a DL. “Ganar una medalla olímpica es lo más importante que ha pasado en mi carrera y pensé que no iba a estar en ese escenario”.

En 2010 debutó con el Escogido y desde 2013 juega con los paquidermos.

Una lesión en el hombro derecho ese 2018 limitó la serie regular a 21 partidos y desde entonces no ha podido jugar en el verano. Con 33 años, Núñez es consciente de cómo el tiempo puede jugar en su contra. “Uno sale día a día, son cosas que uno no controla, Dios pone y uno trata de ejecutar sin poner frustraciones en su mente”.