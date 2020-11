$!Odubel Herrera practica con los Gigantes, pero no hay fecha para su debut

No hay una fecha definida para la integración a los Gigantes del Cibao del pelotero venezolano Odubel Herrera , quien ya está en el país y ha sido sometido a la prueba PCR, como los demás integrantes del equipo de San Francisco de Macorís, en la pelota invernal dominicana.

Herrera no vio acción en la pasada temporada de Grandes Ligas debido a que fue suspendido por la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas en julio del 2019, acusado de “violencia doméstica”, retroactiva al 24 de junio, por golpear a su novia de 20 años en el Golden Nugget Hotel and Casino de Atlantic City, New Jersey.

En la ocasión el jugador de Venezuela indicó que "hoy acepté una suspensión de Grandes Ligas como resultado de mi comportamiento inapropiado. Actué de una manera inaceptable y estoy terriblemente decepcionado conmigo mismo. Sólo yo tengo la culpa de mis acciones".