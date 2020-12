$!La oferta de arbitraje puede marcar la hoja de ruta hacia las Grandes Ligas en 2021

Los equipos tienen que decidir este miércoles si ofrecen contrato para el próximo año a los jugadores en fase de arbitraje. Son aquellos con al menos tres y menos de seis años de servicios, que no han firmado extensión, o los llamados Super Two, esa élite rankeada entre el 22% con dos o tres años de experiencia.

Un año de servicio se consigue cuando el pelotero ha aparecido 172 días en el roster de Grandes Ligas.

En esta etapa de la carrera del pelotero el club hace una oferta, pero el jugador puede someter una cifra mayor y de no lograr un acuerdo antes de los entrenamientos el salario se puede discutir en una corte arbitral.

Sin embargo, si el equipo no tiene interés en retener al pelotero simplemente no le hace oferta y queda libre. Le ocurrió la temporada pasada a Maikel Franco. Los Filis hubiesen tenido que pagarle unos US$6 millones de acuerdo con la fórmula utilizada por MLB Trade Rumors, pero no le ofrecieron.

El antesalista azuano fue a la agencia libre donde firmó un acuerdo por un año con los Reales por US$2,9 millones (cobró US$1 millón debido al recorte de la campaña) y esta vez entra al que será su último en arbitraje. Esta vez hay 36 jugadores dominicanos que conocerán mañana si interesan a sus equipos. Se debate entre si este grupo cobrará US$78,6 millones o si el monto puede llegar hasta los US$114 MM.

Los reflectores apuntan a Gary Sánchez, a quien los Yanquis tendrían en el mercado luego de perder la titularidad y agotar una desastrosa zafra 2020 con una línea ofensiva de .147/.253/.365.

MLB Trade Rumors proyecta que Sánchez conseguiría un mínimo de US$5,1 millones en una temporada de 162 partidos. Nomar Mazara puede tener a los White Sox evaluando su caso, ya que su sueldo rondaría los US$5,6 millones. Igual Reynaldo López, Amed Rosario o Reyes Moronta.

No obstante, si bien los informes médicos apuntan a que habrá vacuna para mitigar los efectos del coronavirus para finales de marzo próximo cuando está programada iniciar la campaña a la fecha hay incertidumbre en cómo será la campaña 2021.

“Los jugadores elegibles para arbitraje que no firmen contratos antes del 2 de diciembre pero que reciban un contrato entrarán en aguas desconocidas”, pronostica el analista Tim Dierkes.

Queda por definir si los equipos utilizarán la fórmula 2.7 para evaluar el desempeño de 2020 y utilizarlo como referencia para discutir los sueldos en arbitraje. O si apelarán a resultados absolutos, es decir, si Rafael Devers será evaluado por los 11 jonrones que pegó en una campaña de 60 encuentros o si esos números serán interpretados como 30, que sería el resultado de multiplicarlos por 2.7.

El sábado, la agencia AP reportó que los Filis perdieron US$145 millones por efecto del COVID-19. Los clubes siguen recortando personal y se vislumbra un mercado de agencia libre por debajo.