$!Ohtani brilla con dos jonrones ante los Rojos; Wander Franco a Ligas Menores

Con un excelente inicio a la ofensiva con los Angelinos de Los Ángeles, Ohtani sonó un batazo a la banda contraria en el primer inning. En su siguiente turno, Ohtani depositó la esférica todavía más lejos entre jardín izquierdo y central.

“Creo que compensó el primer batazo, porque fue el doble de lejos”, dijo Lorenzen. “Es impresionante. Siempre he dicho que es único. siempre lo he dicho, desde el primer día. Me encanta lo que hace”.