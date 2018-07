Ohtani dispara jonrón como emergente y los Angelinos vencieron a los Dodgers

ANAHEIM, CALIFORNIA. Un jonrón de Shohei Ohtani como emergente en el séptimo inning dio el domingo a Andrew Heaney y los Angelinos de Los Ángeles una victoria de 4-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Heaney solo permitió tres hits e igualó el mayor número de ponches de su carrera con 10 en siete entradas para ayudar a los Angelinos a llevarse dos de tres duelos en la Serie del Freeway. Aceptó un cuadrangular de tres carreras del cubano Yasiel Puig, quien más tarde salió con una lesión en el oblicuo.

Ohtani pegó su primer vuelacercas como emergente con un batazo proyectado en 443 pies al jardín central, que rompió el empate 3-3. También fue el primer cuadrangular de un emergente para los Angelinos en la temporada.

El novato japonés, que no estaba disponible para lanzar por una lesión en el codo, sacó un faul a su rodilla un día antes y experimentó dolor. No estuvo en la alineación titular y no estaba claro si sería capaz de salir de la banca. Pero lo hizo y en cuenta de 2-2 conectó un lanzamiento del relevista JT Chargois (2-2) para su séptimo jonrón de la temporada.

El dominicano Albert Pujols también se voló la barda, para empatar la pizarra en la sexta. Justin Upton dio un sencillo productor de dos anotaciones.

Puig jonroneó en la segunda luego que Heaney (5-6) caminó a dos bateadores en el inning. Pero el zurdo domino después.

Justin Anderson permitió un sencillo en la novena, pero hizo rolar para double play a Cody Bellinger para lograr su cuarto salvamento.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 4-0. El cubano Puig de 2-1 con tres remolcadas y una anotada.

Por los Angelinos, los dominicanos Pujols de 2-1 con una producida y una anotada, Jefry Marte de 2-0. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-1 con una anotada.