$!“Ojalá que ahora en Puerto Plata aparezca gente que pueda arriesgar un dinero”

Han pasado tres años desde que Leonardo Matos Berrido dejó la Lidom, pero el prolongado mandato suyo al frente de la entidad hace que este sabueso de tan fino olfato político que le ha permitido un maratónico recorrido en la vida pública sea referencia obligatoria en la pelota dominicana.

A Matos se le atribuye haber transformado una liga que sobrevivía con una subvención anual que llegó hasta los RD$700,000 a su arribo hasta convertirla en una donde equipos alardean los cientos de millones que ingresan entre comercialización y taquilla.

“Les dije que si yo no pedía para mí no iba a pedir para otros. Ese primer año fue difícil, pero sobrevivimos. Para diciembre tuve que usar mis relaciones para que un cuñado nos prestara X cantidad de millones para repartir a los equipos y después se pagaron”, responde Matos al teléfono, recordando su aterrizaje en Lidom, en 1991.

En Puerto Plata ha revivido un movimiento para pedir una franquicia a la liga y en los próximos días tendrá lugar otra reunión para conocer la propuesta del Atlántico.

Matos asegura que siempre vio con buenos ojos la iniciativa y cree que puede ser factible. Asegura que en sus 27 años hubo el interés frecuente, pero no se dieron las condiciones.

DL: ¿Qué tanto sigue la pelota?

LMB: “Cuando vinieron a buscarme a mi casa para que sea presidente de la liga hacía 20 años que no llegaba a las páginas deportivas. Porque estaba metidos en otras cosas y ahora, no es que de vez en cuando no lo busque, pero también estoy como aquella vez... desvinculado totalmente”.

Entre las crisis que manejó el dirigente reformista al frente de Lidom figura la de 1998, cuando tres semanas antes del torneo el huracán Georges golpeó la isla de este a sur, destrozando los estadios Tetelo Vargas y Francisco Micheli.

“Al otro día el secretario de Deportes (Juan Marichal), dijo a la prensa que no había pelota. Nos reunimos, tocamos puertas y se montó un torneo exitoso”, recuerda.

DL: ¿Se podrá montar un torneo exitoso esta vez?

LMB: “Por lo que veo ahora en los periódicos, que es lo que sé, yo cuando salgo de un sitio me desvinculo, no tengo que estar molestando a los que vienen, parece que va a ser un affaire difícil. Primero, una de las cosas que yo logré fue darle valor a la publicidad de los equipos y de ahí para adelante los equipos tienen ya sus cosas resueltas. Ahora veo que van a jugar quizás sin fanáticos, pero si se saben manejar ellos pueden manejarse con el producido de los anuncios que se venden”.

DL: Los equipos gestionan una facilidades con el Banco de Reservas, que van avanzadas.

LMB: “No lo sabía. Si está el apoyo de la facilidad de crédito del Banreservas está el campeonato montao”.

DL: Puerto Plata toca nueva vez las puertas para un equipo. ¿Cuál es su opinión?

LMB: “Con el caso de Puerto Plata hicimos como 20 estudios y uno de los principales problemas es que en la época de invierno llueve casi todos los días... y no había un estadio techado y no se podía, quizás ahora sea diferente”.

Cuenta Matos que incluso durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) el entonces mandatario mostró un interés tal que encargó al secretario de Deportes, César Cedeño, a gestionar con las “fuerzas vivas” de la provincia y Baní para que fueran ocho equipos.

Se realizaron varias reuniones, pero no hubo acuerdos, sobre todo con empresarios que serían los responsables del soporte económico. “A la hora de la verdad, los llamados a asumir la responsabilidad no quisieron meterse en eso”, dice.

DL: ¿Necesita la Lidom una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para negar el ingreso de los Delfines?

LMB: “No lo necesita, la liga es una empresa privada, al que no se le pueden imponer socios. La misma Suprema lo reconoció. Por ser una imposición legal fracasó la franquicia de San Cristóbal, una ley creó el equipo, pero esa ley no pudo mantenerlo cuando se presentaron los problemas económicos”.

DL: ¿Crees que ahora puede ser viable un equipo en esa provincia?

LMB: “Ojalá que ahora en Puerto Plata aparezca gente que puedan arriesgar un dinero, porque puede ser que lo meten como una obra humanitaria y no lo recuperen, pero tienen que arriesgarlo. Ahí lo primero que hay que ver es; estadio, que quizás el estadio pueda ser un aporte del Gobierno, pero no se puede hacer de hoy para mañana, en Baní, igual. ¿Quien asuma la responsabilidad de financiar el equipo hasta que el equipo se autofinancie?”.

DL: ¿De qué tiempo hablamos para ser rentable, 5, 10 años?

LMB: “Si se mete esa gente, que en muchos pueblos hay grandes capitales de sus empresas puede ser menos. Una empresa puede meter X cantidad de millones en anuncios, no tiene que regalarlos y eso disminuye el pago de impuestos, porque el anuncio es una inversión que está haciendo cualquier empresa. Ojalá, porque la liga debe crecer y debe crecer no creando equipos en la capital, sino, creando franquicias en los sitios donde hay mucha gente y no hay franquicia, el sur es muy grande”.

DL: En su gestión se produjo la última expansión. ¿Por qué una sola en casi 40 años?

LMB: “Cuando aprobamos los Gigantes (1995) la liga quería encontrar un sexto equipo para equilibrar el calendario. En el caso de San Francisco de Macorís hubo un grupo muy responsable que se hizo cargo y cumplió todos los requisitos que le pusimos. Incluso, una garantía económica millonaria, con apoyo bancario para en caso de que se fueran antes de los cinco años. Era un monto suficiente (no quiso decirlo) para uno saber que iban a poner el empeño suficiente en no perder su dinero y así fue. Lo encabezaba Siquio NG (de la Rosa), no pudieron hacerlo los cinco años, al segundo o tercer año le dijeron que no podían, pero nos dio tiempo para buscar quién lo sustituyera y gracias a eso la franquicia existe”.