$!Ozuna: “Me perjudicó ser designado. El DH es como un cero a la izquierda”

Marcell Ozuna, con esa sonrisa imborrable de su rostro, destina 55 minutos para hablar con los medios en el GeyMar Barra Food Truck, un local de su propiedad en su Boca Chica natal que cuenta con seis negocios de comida, desde sushi japonés hasta tacos mexicanos.

Ozuna, de 30 años, acaba de asegurarse US$65 millones por los próximo cuatro años que los Bravos pueden elevar a US$80 MM por un quinto, una cifra para la inmensa mayoría de mortales celebrar, pero que para un pelotero de su calibre ofensivo puede parecer por debajo de lo esperado.

Los Rays de Tampa Bay presionaron hasta última hora, pero al final Ozuna decidió quedarse en Atlanta, donde se revalorizó en 60 partidos.

“Mi opinión es que me perjudicó jugar como designado. Cuando juegas como designado es como un cero a la izquierda, es un bateador clave, que es lo que todo equipo busca en la ofensiva, un bateador que protege a los otros jugadores y más que tú eres designado no te ayuda a que sea el jugador que han sido los otros que han ganado más de 200 millones”, dijo Ozuna, acompañado de su padre, Marcelino, y su esposa, Génesis Guzmán.

Ozuna acumuló una impresionante línea ofensiva de .338/.431/.636, 18 jonrones y 56 impulsadas, líder de ambos departamentos en la Liga Nacional. Tuvo 2.6 victorias sobre jugador reemplazo. Pero solo apareció en 21 partidos a la defensa, lo que le restó en su candidatura para el Jugador Más Valioso, donde llegó sexto.

“El contrato mío no es que es malo ni inferior a los demás, yo me siento contento con lo que Dios me dio, eso fue lo que Dios me puso en mi camino. No era lo que se pensaba, pero si eso está ahí adelante hay que cogerlo porque uno viene de la nada, uno viene de nacer sin ropa y me siento orgulloso de ese contrato que me dieron los Bravos de Atlanta”, dijo.

Las métricas no dicen que Ozuna sea un peligro a la defensa. Guante de Oro en 2017 con los Marlins, su última campaña como jardinero izquierdo (2019 con los Cardenales) tuvo su mejor UZR (5.7), una estadística de referencia que da la categoría de por encima del promedio una vez se supera los 5 puntos.

Pero una horrible lectura a un batazo de Enrique Hernández (Dodgers) el 10 de abril de 2019 no se borró del iris de los equipos y comenzó a cuestionarse su utilidad en los jardines.

“Creo que ese es uno de los errores que más caro me ha costado, ahora todo el mundo, todos los equipos me cataloga como que soy un DH donde no lo soy, son cosas que a veces preocupan a uno pero como tengo la mente fuerte dije vamos a trabajar, porque no soy DH, tengo muchas habilidades y estoy tratando de trabajar todo eso”, dijo el bateador de .276 d por vida en una carrera que empezó en 2013.

Los Bravos ocuparon los jardines mayormente con los venezolanos Ronald Acuña y Ender Inciarte y los estadounidenses Adam Duvall (que pegó 16 HR y remolcó 33 vueltas) y Nick Markakis.

El pacto establece que Ozuna invertirá al menos el 1% en su fundación, una que entrega juguetes, alimentos y medicinas a miles de familias en la zona de Boca Chica.