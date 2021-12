El juego está a la altura del octavo episodio, el equipo pierde 3x2, y comienza el episodio embasando el primer bateador del inning. Sucede y viene al caso que usted es home club y un dicho beisbolero sentencia que el equipo home club no juega para empatar. El bateador suelta fuerte rodado y es doble matanza. Se enterró la esperanza del empate.

¿Usted como mánager ordenaba el toque y colocaba el empate en segunda con un out, tomando como premisa que, para ganar, primero hay que empatar?

La gran mayoría de los mánagers, no importa si son de Corea, China, Estados Unidos, Japón o de este bitercio insular, dirigen cuidándose de las críticas, y quizás ese postulado tiene mucho peso, a la hora de tomar una decisión que puede servir de plato fuerte a los críticos.

Según la ley de las probabilidades, muchos mánagers toman decisiones basadas en las estadísticas, olvidando que este elemento es como los bikinis en las damas que enseñan mucho, pero no el todo. Todavía no se ha inventado una medida para el corazón del pelotero, su coraje o su intuición. El béisbol es de humanos, no de números.

Hemos visto este año que se ha ordenado un toque de sacrificio en el primer inning, bajo el argumento de que el que anota la primera carrera gana el 40% de sus juegos. Lo correcto es decir que el 100% de los juegos se gana porque se anotaron más carreras que el contrario, no porque se anotara antes. Además, ¿quién puede saber si el juego terminará 1-0 ó 12-3?

Se ha demostrado que es más fácil anotar de primera sin out, que de segunda con un out.

Si el primer bate se embasa, y usted sacrifica al segundo, además de dar un out, le quita el bate a dos bateadores. Si el segundo toca y mueve el corredor a segunda, el mánager contrario puede dar base intencional al tercero, generalmente el mejor bateador de la alineación y la defensa se prepara para un doble play. No se puede andar regalando ese activo. El único capital seguro en el béisbol son los 27 outs a que tiene derecho cada equipo.

Lo que es obvio, que el toque de sacrificio para tratar de empatar será materia de discusión.

¿La respuesta se la dejo al fraterno José Offerman?

UN DÍA COMO HOY: En 1977, Luis Lora, Estrellas Orientales, es el primer y único pelotero en el béisbol dominicano que conecta de hits a cinco lanzadores diferentes en un partido de nueve entradas y los mismos acontecieron frente a los Tigres de Licey. Los hits fueron frente a Ángel Torres, primer episodio; José Alcántara, tercero; en el cuarto inning doble a Tony González; en el sexto single a Víctor Cruz y el quinto en el octavo contra el inicialista del Licey Bob Beall. Las Estrellas le ganaron 16x3 a Licey conectando 20 hits.