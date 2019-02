$!Para montar partidos de Grandes Ligas en RD en 2020 hay que pagar en 52 días

Volvería dos décadas después

La última visita de la liga al país fue entre el 11-12 de marzo del 2000 cuando en el parque Quisqueya los Medias Rojas se midieron a unos Astros con figuras como Pedro Martínez, Moisés Alou, Jeff Bagwell y José Lima. Para el choque los boletos costaron RD$1,000 en palcos A, RD$600 en AA, RD$350 en preferencias y RD$50 en gradas, para entonces los precios más altos que se habían cobrado en béisbol en el país. Con el dólar estadounidense adquiriéndose a RD$16.05 en esa fecha, los tickets costaban US$63, US$38, US$22 y US$3. Pero solo 4,500 de las 18,000 boletas puestas a la venta fueron adquiridas de acuerdo con el libro Growing the Game: The Globalization of Major League Baseball.