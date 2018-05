¿Para qué sirve la sustancia a la que Robinson Canó dio positivo?

SANTO DOMINGO. El pelotero dominicano Robinson Canó dio positivo a la sustancia prohibida por las Grandes Ligas denominada furosemida, que es un diurético que se utiliza sola y en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Por el positivo, que Canó admitió, perderá 80 partidos, la mitad de la temporada.

Funciona provocando la eliminación por el riñón, a través de la orina, del agua y de sal innecesarias en el cuerpo. Pero también se utiliza para camuflar el consumo de otras sustancias.

Tal como dijo Robinson Canó, la furosemida no es una sustancia que mejore el rendimiento atlético. Pero está en la lista de diuréticos que se usan para encubrir los usos de otras sustancias. Su prohibición está indicado entre los medicamentos que tienen esa función dentro del Programa Conjunto de prevención y tratamiento del uso de drogas del Béisbol de las Grandes Ligas.

Llama la atención que, pese a que Canó admite el consumo de sustancias, dice en el comunicado varias incongruencias. “Que no es una Sustancia Mejoradora de Rendimiento. Furosemide se usa para curar diversas afecciones médicas en los Estados Unidos y la República Dominicana. Esta sustancia me la dio un doctor con licencia en la República Dominicana para curar una dolencia médica”, señala Canó en el comunicado, sin embargo no sostiene para qué la usó en particular, pues la hipertensión arterial es una enfermedad común en el país o la retención de líquidos.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., la La furosemida se utiliza para tratar el edema (la retención de líquidos; exceso de líquido retenido en los tejidos corporales) causado por varios problemas médicos, incluyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado. La furosemida pertenece a una clase de medicamentos que se llaman diuréticos (’píldoras de agua’).

También se prescribe para tratar la hipertensión arterial es una condición común y cuando no se trata, puede causar daños en el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedades del corazón, un infarto, insuficiencia cardíaca, apoplejía, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas. Además de tomar medicamentos, hacer cambios de estilo de vida también le ayudará a controlar su presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta que sea baja en grasa y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio al menos 30 minutos casi todos los días, no fumar y consumir alcohol con moderación.

La furosemida también está prohibida en la lista de la Agencia Antidopaje Mundial (WADA) por sus siglas en inglés.