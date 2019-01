$!Partido Brasil-Dominicana, cancelado por mal estado del terreno

Este miércoles (30), el estadio de Bom Retiro (Sao Paulo-SP), no tuvo ningún partido válido para Pre-Pan.

Originalmente, se programaron dos juegos, pero ambos fueron cancelados debido a las condiciones del campo pobres.

El primer juego fue cancelado México-Nicaragua, primero programada para las 10 am (12 RD). Luego, a las 14h, Brasil vs República Dominicana (4 RD) no se llevó a cabo por la misma razón.

El césped no estaba en forma para los Juegos debido a la fuerte lluvia que cayó ayer en Sao Paulo.

La cancelación del partido entre Brasil vs República Dominicana entró en la toma GEORGE SANTIAGO, director técnico de COPABE.

El partido será reprogramada más tarde, pero aún no hay fecha fijada para el logro.