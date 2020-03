Pedro Martínez advierte a peloteros que no hay forma de burlar pruebas de dopaje

Pedro Martínez tiene una advertencia para los peloteros dominicanos que le ha pasado por la cabeza utilizar sustancias prohibidas para mejorara el rendimiento: no lo hagan, no hay forma de burlar el sistema.

Yo le exhorto a los jóvenes de la República Dominicana que no traten de ninguna manera de usar nada que no esté aprobado por la Major League Baseball”, dijo.

“A los padres de nuestro país que se envuelvan en lo que le están inyectando a sus hijos, que se den cuente de qué comen, cómo comen y cómo lo hacen porque lamentablemente el doping no puede ser burlado, lamentablemente de una u otra forma van a ser descubierto, es imposible burlar el doping y lo les exhorto a todo a que nunca, nunca dejen que nadie le dé nada que no esté aprobado, que no esté certificado por Major League, en este tiempo. Me da mucha pena de estos muchacho”.

Guerrero explicó que en muchas ocasiones son amigos de los jugadores que les sugieren apelar a esos recursos, pero les pidió estar alerta para rechazarlo.

“Han pasado casos que cuando los veo yo mismo digo, ‘¿qué es lo que está pasando que está saliendo con sustancias prohibidas?’ Si tú sabes que te van a hacer la prueba cuando llegues a los Spring Training, te sacan sangre y te hacen de todo”, dijo Guerrero.