$!Pedro Martínez le dice a Yermín que no se retire

Mercedes, de 28 años, escribió un mensaje en su cuenta en Instagram donde anuncia que pone un paro a su carrera.

“A todos los equipos que participé por no tolerar las decisiones de ellos, a todo aquel que como ser humano le he fallado le pido disculpas y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido... Dios los bendiga. it’s over (se acabó)”, escribió el romanense en un post con un fondo negro que dice “it’s over” (se acabó).