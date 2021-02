Pedro Martínez valora el rol de Eleodoro Arias en su desarrollo como lanzador

Y sin pertenecer a los Dodgers Juan Guzmán asistió más de una vez al Campo Las Palmas, para ser auxiliado por Arias, lo mismo que Pedro, ya con los Expos, Boston, Mets y Filadelfia y Astacio, estando con Colorado, Houston, Mets y Chicago White Sox.

“Agradezco primero a Dios por la salud que me dio, que me permitió brillar en una época donde los esteroides lo consumían muchos bateadores de poder en las Grandes Ligas y no tuve que acudir a esos medicamentos para desarrollar mi carrera, mi salud, se la agradezco a él; mi desarrollo en gran parte a mi decisión y fortaleza y auxilio de mi familia y al apoyo que encontré en Eleodoro, que sin importar hora, 1:00 de la mañana o 1:00 de la tarde, tomaba el teléfono y me decía, está haciendo esto mal, corrígelo de esta manera”.

Por esas consideraciones Pedro El Grande considera que a Arias le debe gran parte de lo que fue su carrera dentro del terreno de juego. “... Siempre estuvo pendiente de mi mecánica de picheo, sin importar que perteneciera o no a los Dodgers”, agregó.

Pedro afirma: “Agradezco el trabajo, el tiempo, el esfuerzo, el cuido de Eliodoro Arias, y lo considero como el bastón que me ayudó a caminar mis pasos por el béisbol profesional”.