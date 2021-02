$!Pegó un batazo bien lejos fuera del parque, pero no fue cuadrangular

"Big Sexy" lo hizo de nuevo. 🚀🇩🇴 Un batazo que no ha caído. #MLBDominicana Vía: @hgomez27 pic.twitter.com/9VfG7nFxWg

No es la distancia del batazo lo que determina que sea sencillo, doble, triple o cuadrangular. En todos los casos se aplica lo que establece la regla con relación a que las bases deben ser pisadas en el orden que están colocadas para ganar la calificación.

Aunque el bateador pegó un batazo que “no caído”, por lo alto y la distancia, pero omitió pisar el home plate. Si se hace la reclamación en el tiempo que establece la regla; ante de un picheo, una jugada o un intento de jugada, ese bateador corredor será declarado “out”, el batazo será un triple, porque la tercera fue la última base que alcanzó con su propio esfuerzo.

Otro ejemplo que ilustra perfectamente el video es que, con dos outs, corredor en primera, el bateador corredor saca la bola del parque, pero en su recorrido, el hombre de la inicial no pisa la segunda y si se hace la apelación cumpliendo los protocolos establecidos, será declarado out y el batazo, con características de jonrón, es sencillamente un turno fallado para el bateador, porque el último out del inning fue hecho en jugada forzada.