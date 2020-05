$!Peloteros, decepcionados por oferta económica de las mayores

Los detalles de esta nueva propuesta fueron revelados a The Associated Press por una persona que solicitó permanecer en el anonimato, en vista de que no son públicos.

Además, de mostrar su rechazo a la oferta, el sindicato advirtió que “ambas partes siguen distantes en los protocolos de salud y seguridad”, con los que se busca reanudar alrededor del 4 de julio la temporada interrumpida por la pandemia.

“Presentamos al sindicato una propuesta que es completamente consistente con las realidades que enfrenta nuestro deporte”, aseveró en un comunicado la oficina de las Grandes Ligas. “Estamos ansiosos por escuchar una respuesta de la Asociación de Jugadores de las Mayores”.