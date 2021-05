$!Peloteros no le aceptarían más rebajas a la LIDOM

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana planteó el miércoles como una realidad que la próxima temporada de la pelota invernal local no tendrá los 50 partidos tradicionales porque la LIDOM aun está se recupera de la pandemia.

Sin embargo, los peloteros dominicanos no están en disposición de aceptar más sacrificios económicos para acomodar a los dueños de equipo.

“El año pasado nos sacrificamos igual que todo el mundo (por la pandemia) y la federación aun no nos ha dicho nada, pero las cosas no serán iguales en esta ocasión”, dijo un pelotero que participará en el equipo dominicano que jugará en el preolímpico de Las Américas y que tradicionalmente juega pelota invernal, que pidió mantenerse en anonimato para no generar disgusto con su equipo invernal.

Vitelio Mejía dijo que “necesitamos ir de manera paulatina. No puede ser igual que el año pasado, pero quizás no igual que en años anteriores porque estamos en un proceso de recuperación y de readecuación de todo, los temas comerciales y económicos. El torneo anterior lo montamos con facilidades de publicidad... aquí se montó el torneo con un prepago de publicidad que los equipos ahora pagarán entregando publicidad por siete años”, dijo Mejía.

El principal ejecutivo de la liga dominicana afirmó que el pasado campeonato fue deficitario.

El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Erick Almonte, dijo a Diario Libre que todavía no ha recibido ninguna información oficial de la liga sobre una reducción en el calendario para la próxima campaña.

“Tenemos una reunión pendiente con Lidom, pero todavía no se nos ha informado nada al respecto”, dijo Almonte.

De acuerdo con Mejía, el calendario del próximo torneo se presentará la próxima semana. Una reducción de unos 10 partidos en el calendario de la temporada regular, podría implicar una quincena menos de salario para los peloteros.

La pasada campaña se jugó a 30 partidos y los peloteros adicionalmente aceptaron reducciones salariales extras debido a la pandemia.

Otra de las razones que influirían en la reducción del calendario local es lo tarde que comenzaron las ligas menores y el adelanto en la fecha de inicio de la Serie del Caribe.