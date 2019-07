$!Período de cambios y los jugadores intocables de cada equipo

La fecha límite para hacer cambios se aproxima (¡hay una sola este año!) y eso normalmente significa semanas de nerviosismo para los jugadores. Los rumores vuelan, las redes sociales no paran y hay susurros por todos lados. Tú no crees que te vayan a cambiar, pero en este negocio nunca se sabe.

Pero con ciertas figuras, estamos seguros de que no van para ninguna parte.

Entonces, hoy le vamos a dar un vistazo al jugador más “incambiable” de cada equipo. Ahora, para que estemos claros: No estamos hablando de contratos inamovibles.

Los dominicanos Albert Pujols y Robinson Canó no van a ser canjeados, pero eso es por todo el dinero que se les debe, no por su valor. Aquí estamos hablando de ese jugador clave, el intocable de cada club. Will Leitch/MLB.com trae un análisis sobre jugadores que no son negociables en sus equipos.