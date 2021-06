$!Pete Alonso acusa MLB manipular pelotas

La acusación de Pete Alonso, Mets de New York, a Major League Baseball sobre la manipulación de las pelotas, tiene mucho parecido a los comentarios de algunos dominicanos que se niegan a ponerse la vacuna del COVID 19, porque alegan que te colocan un “shift”. Ese ese es el colmo de las barrabasadas. Vacúnese y no se lleve de los “expertos en leer la taza y arreglar sueños”.

Robo de señas:

Para calentar el ambiente, un nuevo libro del escritor de béisbol Andy Martino alega que los Astros de Houston continuaron con su plan de robo de señales durante la postemporada de 2019.

El libro de Martino, Cheated: The Inside Story of the Astros Scandal and a Colorful History of Sign Stealing, detalla el robo de señales de Houston en 2019, que difirió ligeramente de la práctica de años anteriores. Según Martino, los Astros usarían monitores de televisión para captar las señales del receptor contrario, luego usarían un entrenador de silbidos y una pistola de masaje para señalar diferentes lanzamientos a los bateadores del equipo.