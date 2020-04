$!Pete Alonso quiere de vuelta las camisas negras de los Mets

Cuando se le preguntó la semana pasada por su deseo de que los Mets vuelvan a utilizar su uniforme de camisa negra, un clásico en Flushing entre 1998 y el 2012, Pete Alonso lanzó un discurso ininterrumpido de tres minutos y medio que empezó de la siguiente manera: “Yo no los quiero de vuelta. Los necesitamos de vuelta”.

“La razón por la que me gustan tanto los uniformes negros es que cuando pienso en los Mets de Nueva York, pienso en Pedro (Martínez)”, continuó Alonso. “Pienso en Mike Piazza. Pienso en Edgardo Alfonzo. Pienso en Cliff Floyd. David Wright usó esos uniformes negros. Carlos Beltrán también. Pienso en todos esos grandes jugadores que usaron el negro.

“Cuando pienso en eso, me imagino a 45,000 personas vestidas de negro, gritando en el cuello de quienes sean que estén en el otro dugout. Es una mentalidad y es una actitud”.

Alonso ha sido el más vocal de los Mets que en meses recientes han hablado de las virtudes de las camisetas negras, pero está lejos de ser el único. En las redes sociales y en entrevistas, jugadores como Marcus Stroman, J.D. Davis y Dominic Smith también han salido en defensa de aquellos uniformes, que los Mets dejaron de utilizar tras la temporada del 2012. Una encuesta reciente en Twitter reveló que casi el 80% de quienes respondieron estaban a favor de traer de vuelta el negro, de alguna manera. Pero eso no significa que el equipo tenga algún plan de ceder.

Múltiples directivos de los Mets no quisieron hacer comentarios cuando se les preguntó esta semana por los uniformes negros, y un vocero dijo que los empleados del club – al margen de los jugadores – no iban a hablar públicamente sobre el particular.

Tras comenzar a usar los uniformes con camisa negra en 1998, el equipo alcanzó la postemporada en 1999 y 2000, año en el que llegaron a la Serie Mundial, consolidando de esa manera a los uniformes negros entre las tradiciones de la franquicia. Cuando el club ganó oficialmente la División Este de la Liga Nacional en el 2006, lo hizo vistiendo la camisa alternativa de color negro. No fue sino hasta la siguiente década que ese estilo fue perdiendo favoritismo tras una serie de años bajos, hasta desaparecer cuando el equipo rediseñó sus uniformes para la celebración de su 50mo aniversario en el 2012. Un año después, añadieron un azul alternativo que esencialmente reemplazó el negro.