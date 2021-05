$!Pitcheo dominicano concluye fuerte su preparación de cara al Preolímpico de béisbol

República Dominicana realizó una gran labor monticular en el revés por 1-0 ante Venezuela, en partido disputado este viernes en el estadio número seis de The Ballpark of The Palm Beaches.

En el encuentro, que se jugó a solo seis entradas por disposición de ambos equipos, los criollos solo concedieron cinco hits a los bates sudamericanos.

Ramón García inició el partido y lanzó tres entradas en blanco, que incluyeron tres ponches y tres hits permitidos. Luego siguió Jhan Mariñez con un episodio en blanco y después trabajó Román Méndez, quien también tiró un capítulo y ponchó a uno.

Venezuela anotó su carrera ganadora en la baja del sexto, inning en el que Juniel Querecuto abrió con doble al bosque central, frente a Darío Álvarez, y posteriormente anotó con rodado de Robinson Chirinos por segunda, en turno contra Jairo Asencio.

La victoria se la llevó Danny Rondón, en su actuación de un episodio en blanco de un hit y un ponche. La derrota fue para Álvarez, cuya labor de 0.1 capítulo. Manuel de Jesús fue el pitcher más sobresaliente por los venezolanos, con tres entradas en las que ponchó a ocho bateadores.

Por República Dominicana, Emilio Bonifacio concluyó de 3-1 con un doble.

Los quisqueyanos finalizaron con 1-2 sus partidos de preparación en la Florida. Este sábado y domingo practicarán en Port St. Lucie para debutar el lunes a la 1:00 de la tarde contra Puerto Rico en el Clover Park, en la apertura del Preolímpico de Béisbol de América.