$!Pitchers Cincinnati 17 juegos sin hits

Wade Miley se convirtió en el 17mo lanzador en la historia de los Rojos de Cincinnati en lanzar un juego sin hits el viernes 8 de mayo y el primero desde Homer Bailey en 2013. Miley ponchó a ocho en la victoria por 3-0 contra los Indios de Cleveland. Lo único que le impidió un juego perfecto fue un error de Nick Senzel en la sexta entrada y una base por bolas dos bateadores más tarde. Cleveland conectó solo tres bolas al jardín contra Miley.

A Wade Miley le tomó 143 juegos lanzar la primera blanqueada de su carrera el 30 de abril de 2016. Poco más de cinco años y 118 juegos después, se aseguró de que su segundo fuera imborrable.

Miley lanzó un juego sin hits contra Cleveland, ponchando a ocho bateadores con una base por bolas en 114 lanzamientos.

Durante gran parte del juego, parecía que Miley necesitaría suerte para conseguir una victoria. El juego fue un empate sin anotaciones en la parte superior de la novena entrada cuando Cincinnati anotó tres carreras contra el bullpen de Cleveland.

La joya de Miley es el cuarto juego sin hits oficial de la temporada 2021, solo dos días después de que John Means no golpeara a los Marineros. Joe Musgrove de San Diego lanzó un juego sin hits el 9 de abril, mientras que Carlos Rodòn de los Medias Blancas de Chicago lanzó uno también contra Cleveland. Madison Bumgarner de Arizona no permitió un hit en un juego designado de siete entradas contra los Bravos el 25 de abril, aunque debido a que no fue un juego de nueve entradas, MLB no lo cuenta oficialmente.