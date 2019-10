$!¿Por qué AJ Hinch es un dirigente de élite en el béisbol?

El manejo agresivo del bullpen de Hinch en el 2017 se ha convertido en el modelo para el resto de los managers. Ha desarrollado una cercana amistad con los jugadores que estaban en el equipo desde su llegada en el 2015: El jardinero George Springer, el intermedista venezolano José Altuve y el relevista Will Harris.

Debido a que no podía emplear al bateador designado en el estadio de la Liga Nacional, Hinch le pidió a Álvarez patrullar las praderas, algo que había hecho durante apenas 66 entradas en la temporada regular.

Hinch está obsesionado con el trabajo que sabe hacer muy bien y observa béisbol de febrero a octubre. Hinch se siente orgulloso de lo que él califica como “el que tiene el palpitar más lento en todo el estadio”.

Al recordar esta Serie Mundial es posible que el punto en que cambió todo fue el Juego 3, cuando Hinch se enfocó en los enfrentamientos y utilizó a cinco relevistas para conseguir una victoria 4-1. Ese partido, según Hinch, lo dejó físicamente agotado y emocionalmente exhausto.

“Estaba tan cansado, pero me sólo pude irme a dormir a las 3:30 a.m.”, dijo el capataz. “Más que cualquier movimiento que he realizado, me alegró que nuestros jugadores pudieron celebrar aquí. El ser manager es más complejo de lo que cualquier persona puede imaginarse. Y en el gran escenario de la Serie Mundial, con toda la temporada en juego, es el mejor estrés que puedes tener”.