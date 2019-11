$!Presidente del Licey: “Arístides Aquino no ha hecho nada para exigir tanto”

“No ha hecho nada para exigir tanto. Aquino debe demostrar en Lidom. No le pagaremos ese monto (17 mil dólares ),898,000 pesos dominicanos”, así explotó el presidente de los Tigres del Licey, Domingo Pichardo, este martes vía telefónica en una entrevista con el periodista Yancel Pujols sobre el acuerdo salarial que exige Arístides Aquino para jugar en la Liga Dominicana.

Este martes el exjugador y actual presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, a través de su cuenta de Twiter expresó su molestia acerca de que el jardinero no haya comenzado a militar con el conjunto añil.

“Si él no se pone en precio no va a jugar con el Licey. Le estamos ofertando un buen salario, pero él debe de apurarse, ya que no lo pusimos en el roster de esta semana y el tiempo se le está agotando”, dijo Pichardo.

El ejecutivo explicó que él solo quiere jugar hasta el 17 de diciembre, y la directiva desea que su participación en Lidom sea hasta el “Todos contra todos”.