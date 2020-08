$!Presidente del Licey: “Depende de Salud Pública jugar con fanáticos”

La directiva del Licey presupuesta un equipo como si se fuera a jugar sin fanáticos el próximo torneo si el escenario actual se prolonga al invierno. Pero le cuesta cuadrar las cuentas sin los ingresos que aporta la boletería, que cifra entre un tercio y casi la mitad.

Domingo Pichardo, presidente de los azules y pediatra de profesión, transmite la impotencia de la Lidom y los equipos, al no tener en sus manos la decisión de jugar a puertas cerradas o abiertas. A 70 días para iniciar con el calendario más reciente entiende que hay demasiadas incógnitas y resulta prematuro fijar posiciones rígidas.

“En lo económico sería inviable, imposible, sin público, todo el dinero que vamos a perder todos en la liga es enorme. El porcentaje económico que sustenta la venta de taquillas oscila entre un 30 y 40 por ciento del presupuesto de cada equipo, o sea que económicamente nos haría mucho daño”, dijo Pichardo.

“Hay que hacer recortes por todos los lados, pero estamos haciendo, tratando de hacer nuestro presupuesto sin contar con la taquilla, es que no sabemos realmente si podremos contar con ella”, dijo.

La Lidom anunció para el 15 de noviembre el arranque de un torneo con serie regular de 30 partidos por club.

“Ya lo importante no es qué queremos nosotros sino qué va a autorizar el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades son las que darán las pautas a seguir en el próximo torneo, no depende de nosotros. Lo segundo es, ¿habrá o no habrá toque de queda de aquí a allá? Si hay toque de queda la asistencia de público será prácticamente imposible y en caso de que se autorice público en los juegos diurnos habría entonces que modificar las horas de juego para que la fanaticada pueda ir y trasladarse a sus casas de manera segura”, dijo Pichardo.