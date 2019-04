$!Primeras impresiones de la temporada 2019 en las Grandes Ligas

Es muy temprano para sacar conclusiones tras apenas cuatro días de béisbol. Pero no es temprano para hablar de primeras impresiones. Es el momento perfecto para eso.

Todo esto podría sonar tonto en septiembre. O hasta en una semana, francamente. Pero por ahora, esto es lo que nos llamó la atención, según informó MLB.COM.

DIVISIÓN ESTE LIGA AMERICANA

Azulejos: Claro, estaban jugando contra los Tigres, pero lo que hicieron sus abridores (Matt Shoemaker, Marcus Stroman, Aaron Sánchez y Trent Thornton) al lanzar 24 innings en blanco durante el fin de semana largo fue impresionante.

Orioles: Paul Fry, Jimmy Yacabonis, David Hess, el dominicano Miguel Castro y Mychal Givens lucieron muy bien ante los poderosos Yankees. Es posible que puedan ser piezas de cambio a mitad de año.

Rays: Para que la estrategia del “opener” funcione, necesitan que sus abridores tradicionales rindan. Blake Snell es su gran carta, pero Charlie Morton y especialmente Tyler Glasnow estuvieron sensacionales contra los Astros.

Medias Rojas: Chris Sale no lució nada bien en su primer juego, en el que mostró una velocidad muy baja y una eficacia inexistente. Olvídense de la extensión: si los Medias Rojas quieren soñar con repetir el título, necesitan que Sale mejore ya.

Yankees: Con los Yankees acabando de terminar una década en la que nunca llegaron a la Serie Mundial (primera vez que pasa eso en 100 años), todo el mundo está advertido. Al día siguiente de su primera derrota, Aaron Judge ya estaba regañando a sus compañeros en público. Y luego volvieron a perder. Se acabó el período de gracia.

DIVISIÓN CENTRAL L.A.

Indios: Los Indios siempre estuvieron en peligro de depender mucho de sus estrellas, pero con el puertorriqueño Francisco Lindor, Jason Kipnis y Danny Salazar fuera, lucen poco profundos. Uno mira el lineup y el dominicano José Ramírez y quizás su compatriota Carlos Santana son los únicos que inspiran miedo. Necesitan al resto de vuelta. Y rápido.

Reales: La magia de Brad Keller sigue funcionando. Su habilidad para sacar outs y evitar carreras sin ponchar pareciera desafiar la ley de gravedad, pero hasta ahora todo va bien.

Tigres: A pesar de una auspiciosa primavera, el venezolano Miguel Cabrera ha tenido una pesadilla de arranque. Dio dos hits (ambos sencillos) en tres juegos y el sábado debió salir por un pelotazo en una mano. Y después se fue de 6-0 el domingo.

Mellizos: Ahí viene el puertorriqueño José Berríos. El fenómeno de 25 años luce listo para su primera gran temporada y en su primera apertura no hizo sino confirmar esa posibilidad con siete innings en blanco (dos hits, un boleto, 10 ponches).

Medias Blancas: El cubano Yoán Moncada quizás haya encontrado el camino. El año pasado lideró las Mayores en ponches, pero empezó esta campaña encendido, conectando un jonrón y especialmente no ponchándose por primera vez hasta el domingo. Moncada fue el mejor prospecto de todo el béisbol hace no mucho tiempo. Quizás estemos empezando a ver por qué.

DIVISIÓN OESTE L.A.

Angelinos: ¡Mike Trout sigue siendo bueno! Empezó la temporada con todo. A los 27 años, existe la posibilidad de que esté por tener el mejor año de su carrera.

Astros: Justin Verlander aún no pierde nada de velocidad. Mientras sus contemporáneos están perdiendo sus rectas y tratando de ver cómo sobreviven, Verlander sigue tirando fuego, con nueve ponches en su primer juego.

Atléticos: Los viejos relevistas están luciendo como relevistas viejos. Los Atléticos necesitan de su bullpen, pero hasta ahora las cosas no han salido bien. En particular, pareciera que al dominicano Fernando Rodney no le queda mucho.

Marineros: Con Dee Gordon, el dominicano Domingo Santana y Mallex Smith, Seattle es una amenaza en las bases. Ya tienen siete bases robadas (en ocho intentos) y ningún otro equipo tiene más tiene más de cinco. Anotaron 34 carreras en cuatro juegos ante los Medias Rojas.

Rangers: El Globe Life Park se va a despedir como llegó: Con un montón de carreras. Se anotaron 51 rayitas en la serie entre los Rangers y los Cachorros.

DIVISIÓN ESTE LIGA NACIONAL

Bravos: Puede que los Bravos tengan que reconsiderar su bullpen y quizás su rotación. No quisieron reforzarse durante la temporada baja y vaya que se vieron cortos ante los Filis durante el fin de semana. No era el inicio que se esperaba de ellos.

Marlins: El Marlins Park es menos “loco” que antes. El estadio había sido una curiosidad desde que abrió sus puertas, pero bajo el mando de Derek Jeter ahora luce como cualquier otro parque. Si usted cree que eso es bueno o malo, es cuestión de gustos.

Mets: Pete Alonso ha lucido muy bien. El prospecto está bateando sobre .500 y lidera las Mayores en dobles. Si se convierte en candidato al Novato del Año, los Mets lucen diferentes.

Nacionales: Los muchachos lucen bien. Los dominicanos Juan Soto y Víctor Robles parecen veteranos establecidos. Los Nacionales tienen mucho futuro. Ahora, en cuanto a ese bullpen...

Filis: Bryce Harper levanta a la gente del asiento como nadie. Tuvo problemas antes de dar su primer palazo el sábado y el domingo sacó otro, ambos majestuosos. Y por los próximos 13 años, esos bambinazos serán de los Filis.

DIVISIÓN CENTRAL L.N.

Cerveceros: Christian Yelich es una superestrella y pareciera estar a punto de que los managers rivales simplemente eviten que sea él quién los venza. De ser así, la temporada 2019 de los Cerveceros dependería de Ryan Braun.

Cardenales: Esa rotación supuestamente muy completa tiene algunos huecos. Los Cardenales están dependiendo de abridores jóvenes, pero sus primeros tres, Miles Mikolas, Jack Flaherty y Dakota Hudson, no pudieron llegar al sexto inning y permitieron al menos cuatro carreras cada uno.

Cachorros: Yu Darvish ya está en zona de alerta roja. ¿Siete boletos en tres innings? Los Cachorros le van a dar más aperturas, básicamente porque no tienen otra opción. Pero esto podría explotar antes de lo que muchos piensan.

Piratas: Trevor Williams luce como un caballo. El año pasado pareció por momentos el mejor lanzador de un club que tenía a Jameson Taillon y Chris Archer, y lució muy bien en su primera apertura del 2019 contra la poderosa ofensiva de los Rojos.

DIVISIÓN OESTE L.N.

Dodgers: Cuando Cody Bellinger está en buena racha, no hay muchos bateadores como él en Grandes Ligas. ¿Recuerdan lo que hizo como novato en el 2017? Pues lució así este fin de semana recién concluido, cuando dio 10 hits—incluyendo cuatro jonrones—en cuatro partidos. Es un swing puro.

Diamondbacks: Qué bueno ver de regreso a Adam Jones. El querido veterano no tuvo un buen mercado durante el invierno, pero dio dos jonrones en su primera serie como jugador de la Liga Nacional.

Gigantes: Es triste decirlo, pero los Gigantes lucen viejos. Anotaron cuatro carreras en cinco juegos y su líder de extrabases es el venezolano Pablo Sandoval. Continúan multiplicándose las interrogantes acerca del futuro de este equipo.

Padres: San Diego tiene algo de vida. Lo más impresionante de este fin de semana fue lo cómodos y tranquilos que lucieron. Éste es un equipo en ascenso y los jugadores parecían saberlo.

Rockies: Los Rockies cometieron un error grande cuando le dieron esa gran extensión de contrato a Nolan Arenado, quien se fue de 18-4 durante el fin semana, sin base por bolas alguna. Vaya, es sólo un chiste. Después de todo, apenas estamos hablando del primer fin de semana de la temporada.