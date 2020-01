$!Puello: “Cuba no hizo trámites para ir a Serie del Caribe”

Cuba no va a la Serie del Caribe del mes próximo en Puerto Rico porque no hizo los trámites consulares necesarios. Así lo aseguró Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe.

“Esto es un asunto político. Política y deporte no van. La situación anterior era con el presidente Obama, ahora no estamos con el presidente Obama, es una situación que ha variado, el interés de la Confederación del Caribe no es entrar en asuntos políticos”, dijo Puello Herrera al programa Grandes en los Deportes.

Puello Herrera dijo que comenzó a gestionar con los cubanos los trámites desde el mes de septiembre y asistió al consulado estadounidense en Santo Domingo, donde le garantizaron facilitar el proceso.

Tras la suspensión de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en 2017, todas las delegaciones deportivas cubanas tienen que transitar por el proceso de tener que viajar a un tercer país.