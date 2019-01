$!Puello Herrera: “Existen dos alternativas para la sede, Panamá y RD”

Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), dijo que existen dos países donde se podrían montar la Serie del Caribe: Panamá y República Dominicana.

Puello Herrera declaró al programa el Gobierno de la Mañana que sostendrá una reunión para decidir finalmente dónde se celebrará el clásico caribeño.

"Estamos tratando de que no se altere el calendario. Me puse en contacto con las Grandes Ligas y me informaron que hasta el día 11 de febrero no habrá problemas."

"Si finalmente la sede se le otorga a RD, los partidos serán celebrados en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Con respecto a las facilidades que estaríamos solicitando al Gobierno Dominicano para el montaje de la sede, se destacan las facilidades del estadio y de las guaguas de la Omsa".