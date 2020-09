$!Pujols: “Es impresionante que mencionen mi nombre en la misma frase que Willie Mays”

“Yo le he visto imponer un montón de récords y hacer cosas bien especiales, así que uno podría pensar que en algún momento te va a dejar de importar tanto, como que te acostumbras, pero no es así”, dijo el zurdo Andrew Heaney, que se llevó la victoria gracias al batazo de Pujols. “Cuando un tipo empata a Willie Mays con 660 jonrones, uno sabe que es algo casi indescriptible”.

“Que haya sido el batazo ganador, además de todo, fue como un momento perfecto para él”, dijo Joe Maddon, el manager de los Angelinos. “Y para nosotros. Todavía no estamos fuera de esta carrera, matemáticamente, y un batazo así puede levantarnos el ánimo para los próximos días”, de acuerdo a un reporte de Rhett Bollinger, de MLB.com.

“Yo no pienso en eso”, dijo Pujols. “Si fuera así, estaría bateando un montón de rollings, ponchándome y no haciendo buenos swings. Yo sabía que tarde o temprano, fuese este año o el siguiente, iba a pasar. Sólo era cuestión de tiempo”.

Lo logrado por Pujols no pasó desapercibido en el clubhouse de los Rockies.

“Es un número inmenso”, dijo el shorstop Trevor Story. “Para mí, el tipo es una leyenda de todos los tiempos. Y para los demás también. Ha sido increíble jugar en su contra. Yo sé que es un pelotero bien, bien especial. Y que también es una persona especial. Significa muchísimo para el juego. Es un tremendo ejemplo a seguir para los niños, y para mí, siendo honesto”.

Pujols también se ubica segundo en el listado de carreras empujadas con 2,097, sólo por detrás de otro miembro del Salón de la Fama, Aaron, que remolcó 2,297 rayitas en 23 campañas.

El tema de las remolcadas en el libro de récords puede ser un poco confuso. Para empezar, las fletadas no se convirtieron en una estadística oficial hasta 1920, lo que significa que Elias no considera a Babe Ruth ni a Cap Anson como miembros del club de las 2,000 empujadas, aunque en algunos registros se considera que ambos llegaron a dicho umbral al incluir retroactivamente los remolques conseguidos antes de 1920. En esos listados, Ruth está por encima de Pujols con 2214.

En el siguiente escalón en el listado de jonrones está Rodríguez, pero Pujols, de 40 años, reconoció que está bastante lejos. Pujols, bajo contrato hasta terminada la temporada que viene, vio recortada la posibilidad de superar a A-Rod con esta campaña recortada de 60 juegos.

“Está bastante lejos”, dijo Pujols. “Yo realmente no pienso en eso. Si pasa, si está escrito que voy a empatar a Alex o a dar 700, entonces pasará. Pero no quiero forzarlo. No quiero salir a jugar para buscar números o récords”.