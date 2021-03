Albert Pujols guardó la compostura por dos décadas, evitaba los elogios y restaba importancia a la barnizada carrera que como fino ebanista adornaba. Pero ver la bandera a cuadros tan cerca ha mostrado su parte humana.

“Si estoy cerca de eso, ¿por qué no?”, le dijo a USA Today la semana pasada en Arizona. “No trato de perseguir números, pero 700 es un número grande”.

Pujols trituró marcas de precocidad en una primera década anormal ofensiva que le permitió acumular un capital tan enorme que ha soportado un mayúsculo desplome de porcentajes en la segunda mitad, propio de la edad y la salud.

Ahora dice que quiere llegar a los 700 jonrones. Tiene 41 años, solo le queda uno de contrato, es un bateador vulnerable para hacerse out y necesita pegar 38 vuelacercas para lograr el objetivo, que lo convertiría en solo el cuarto miembro del club que forman Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714).

“Si no vuelvo a firmar con los Angelinos, tendré que encontrar un equipo que me dé esa oportunidad. Ojalá hubiera podido mantenerme saludable y no haber tenido esas lesiones. Imagínense si hubiera mantenido el ritmo que tenía cuando estaba en San Luis, ya tendría 800 jonrones‘’, dijo.